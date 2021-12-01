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"Tem desconto?": programa de TV vai atrás de ofertas nas lojas do ES

Comandada por Bruninho Andrade, atração da TV Gazeta estreou no último dia 27 e segue por mais três sábados na grade de programação. Objetivo é levar os melhores preços ao telespectador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 08:00

O locutor da Litoral FM Bruninho Andrade nos bastidores do programa Tem Desconto?, da Tv Gazeta
O locutor da Litoral FM Bruninho Andrade nos bastidores do programa Tem Desconto?, da Tv Gazeta Crédito: Diego Araujo
Quem não gosta de um desconto? Mais fácil ainda quando a oferta "cai no nosso colo", não é mesmo? Este é o objetivo do novo programa da TV Gazeta, que estreou no último sábado, dia 27 de novembro, e segue por mais três finais de semana na grade vespertina da emissora capixaba, logo após o "Em Movimento". Apresentado por Bruninho Andrade, o "Tem Desconto?" chegou trazendo ofertas no Espírito Santo, como notebook com desconto de mil reais e um celular custando até R$ 250 a menos que o valor cheio.

via GIPHY

Achou uma boa? Espere pois vem muito mais por aí. Bruninho vai continuar percorrendo as lojas do Espírito Santo e, para facilitar a vida do telespectador, já fornece o QR para que a compra seja efetuada durante a exibição do programa. Assim, o público consegue aproveitar as promoções em tempo real.

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“O comerciante tem a oportunidade de apresentar seu produto durante um tempo maior do que costumamos ver nos intervalos comerciais, que geralmente é de 30 segundos, além de oferecer descontos reais para o telespectador, com preços mais acessíveis e que vão chamar a atenção dos capixabas”, explica Bruninho.
“É um programa bem-humorado, divertido e leve. Tem toda uma brincadeira, uma história com descontração. Esses são os diferenciais do "Tem Desconto?" em relação a outros programas de venda que existem atualmente”
Segundo Diego Araujo, produtor e roteirista do programa, no Tem Desconto?', "os telespectadores vão saber de ofertas que não encontrariam em outros lugares, de outras formas.  Também é uma oportunidade para as empresas, sobretudo neste fim de ano, momento sempre muito forte para vendas. É a possibilidade de ser uma vitrine a mais, com um excelente alcance para os produtos”.

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