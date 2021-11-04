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"Empreender" e "Churrasqueadas" entram na grade da TV Gazeta aos sábados

"Empreender" faz sua estreia enquanto o "Churrasqueadas" volta com sua 2ª temporada. Programas ocupam a manhã da emissora
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 13:15

Fred Rocha
Fred Rocha comanda o "Empreender", na manhã da TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A partir do próximo sábado (06), a programação da TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo, ganha mais dois programas em sua grade. O 'Empreender' e o 'Churrasqueadas', que vai para a segunda temporada, serão exibidos às 6h50 e 7h20, respectivamente. 
Comandado por Fred Rocha, especialista em vendas, varejo e consumo, o programa "Empreender" chega para ensinar o empreendedorismo diretamente para o microempresário, usando sempre uma linguagem simples e clara.  "É para todo tipo de negócio, com uma linguagem voltada para o pequeno. Por exemplo, o dentista se forma em odonto, mas precisa abrir uma clínica, o advogado também precisa abrir um escritório. A gente não aprende na faculdade a montar negócios. Então, o nosso objetivo é compartilhar dicas, conhecimento técnico e casos de sucesso", disse Fred.
"Vamos mostrar no veículo de massa o jeito novo de cuidar do seu negócio, trazer pessoas inspiradoras que fazem diferente, que podem inovar com atitudes simples".
Segundo o apresentador, a tecnologia mudou o modo de empreender mudou nos últimos anos, sendo preciso se adequar aos tempos atuais. "Não dá mais pra abrir sua empresa e esperar o cliente chegar, o jeito de vender mudou com a internet", afirmou.

Churrasqueadas

Na sequência, a segunda temporada do Churrasqueadas chega na tela da TV Gazeta, às 7h20 dos sábados. Com mais do que o dobro de episódios da temporada passada (13 no total), o programa aborda uma das grandes paixões nacionais e dos capixabas: o churrasco.
Com receitas e curiosidades, o churrasqueiro José Almiro traz todas as dicas para o telespectador conseguir fazer um churrasco delicioso. Confira o trailer.
  • SE LIGA NA TV

  • Programa "Empreender" - 1ª temporada
  • Estreia: 06/11, às 6h50
  • Serão oito episódios exibidos aos sábados

    • Churrasqueadas - 2ª temporada
    • Estreia: 06/11, às 7h20
    • Serão 13 episódios exibidos aos sábados

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