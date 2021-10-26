Talentos capixabas

Elon Adan é o segundo finalista do Palco Litoral 2021

A dupla Cleisla e Cleiciane e a cantora Nanda Marques também disputaram a segunda vaga para a final do concurso
Leandro Neves

Leandro Neves

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:44

Elon Adan, de Celina (Alegre), é o segundo finalista do Palco Litoral
Elon Adan, de Celina (Alegre), é o segundo finalista do Palco Litoral Crédito: divulgação
O segundo finalista do Palco Litoral foi escolhido. Elon Adan levou a melhor na disputa contra Cleisla e Cleiciane e Nanda Marques na votação que aconteceu do último sábado (23) até esta terça-feira (26), no site palco.litoralfm.com.br. Foram 62.646 votos computados e o resultado foi divulgado após o ES 2, da TV Gazeta.
O cantor ficou com 59,36% da fatia, somando 37.129 dos votos. As irmãs de Guarapari ficaram com 32,69% (20.482 votos). Já Nanda, teve 8,03% (5.035 votos).
Semifinalistas do Palco Litoral. Candidatos se apresentaram no último sábado, no programa que foi ao ar na TV Gazeta
Semifinalistas do Palco Litoral. Candidatos se apresentaram no último sábado, no programa que foi ao ar na TV Gazeta Crédito: Reprodução/Instagram
O concurso, que este ano contou com 679 candidatos, bateu recorde de inscrições e no dia 6 de novembro vai revelar o novo nome da música capixaba, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta. A última rodada da semifinal será no próximo sábado (30) com Filipe Lourenço, a dupla Janaína e Jonathan e Julia Cordeiro tentando uma vaga na final.
O Palco Litoral conta com talentos das diversas regiões do Espírito Santo, da Grande Vitória, região Norte, Noroeste e Sul. É tanta representatividade e talento capixaba que fica difícil escolher um só, né?
O vencedor do Palco Litoral deste ano será contemplado com os seguintes prêmios: gravação de uma música; videoclipe e estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses. Todos sob responsabilidade do Brava Estúdio. Além disso, ele terá a execução de uma música na programação da rádio Litoral durante 30 dias.

Tópicos Relacionados

Cultura Música Palco Litoral
Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

