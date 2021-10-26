Elon Adan é o segundo finalista do Palco Litoral 2021

O segundo finalista do Palco Litoral foi escolhido. Elon Adan levou a melhor na disputa contra Cleisla e Cleiciane e Nanda Marques na votação que aconteceu do último sábado (23) até esta terça-feira (26), no site palco.litoralfm.com.br. Foram 62.646 votos computados e o resultado foi divulgado após o ES 2, da TV Gazeta.
O cantor ficou com 59,36% da fatia, somando 37.129 dos votos. As irmãs de Guarapari ficaram com 32,69% (20.482 votos). Já Nanda, teve 8,03% (5.035 votos).
O concurso, que este ano contou com 679 candidatos, bateu recorde de inscrições e no dia 6 de novembro vai revelar o novo nome da música capixaba, com transmissão ao vivo pela TV Gazeta. A última rodada da semifinal será no próximo sábado (30) com Filipe Lourenço, a dupla Janaína e Jonathan e Julia Cordeiro tentando uma vaga na final.
O Palco Litoral conta com talentos das diversas regiões do Espírito Santo, da Grande Vitória, região Norte, Noroeste e Sul. É tanta representatividade e talento capixaba que fica difícil escolher um só, né?
O vencedor do Palco Litoral deste ano será contemplado com os seguintes prêmios: gravação de uma música; videoclipe e estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses. Todos sob responsabilidade do Brava Estúdio. Além disso, ele terá a execução de uma música na programação da rádio Litoral durante 30 dias.