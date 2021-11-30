Novo 'De Férias com o Ex' vai misturar participantes da América Latina

Participantes do De Férias com o Ex 4 Crédito: Divulgação

Baseado no formato global, sucesso da MTV, Ex On The Beach, a nova versão do reality, prevista para 2022, está cheia de novidades e trará um novo sabor latino direto de Cartagena, na Colômbia. Pela primeira vez, o formato terá uma versão bilíngue misturando participantes do Brasil, México, Colômbia e outras nacionalidades. Será que a barreira do idioma impedirá que eles se apaixonem ou será a causa de mais drama?

O reality show tem uma premissa simples: dez solteiros chegam a uma paradisíaca casa de praia no Caribe colombiano para se encontrar e se divertir em busca de amor (pegação). Justamente quando o grupo de solteiros começa a se entrosar e novos casais começam a se formar, é quando o drama começa. As férias no paraíso se transformam em pesadelo quando seus ex começam a aparecer na frente deles.

'De Férias Com o Ex: Caribe' é a nova versão de um dos formatos de maior sucesso da MTV em todo mundo: 'Ex on The Beach', criado na Grã Bretanha, em 2014, e que conta com 11 temporadas até agora. O formato gerou versões locais de igual sucesso como 'Ex On The Beach' nos Estados Unidos, Itália e Polônia e Brasil. O reality é atualmente, um dos programas de maior audiência da MTV em toda região.

Elenco feminino da quarta temporada do De férias com o ex Brasil Crédito: Crédito: MTV/Divulgação