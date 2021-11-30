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Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' viraliza após 10 anos e vira meme

‘Foi ideia do Jorge Fernando’, disse a atriz que teve uma crise de riso em cena dramática
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:29

Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' vira meme
Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' vira meme Crédito: Reprodução/TV Globo
Sophie Charlotte, que interpretou a personagem Stéfany em Ti-Ti-Ti, viralizou nesta segunda-feira, 29. Isso porque uma cena de sua personagem teve grande repercussão nas redes sociais.
A novela foi exibida há mais de dez anos, porém uma reação da atriz virou meme na internet. Em uma cena, Stéfany estava comendo um lanche e leva um tapa de Nicole (interpretada por Elizângela).
Nicole está cansada das maldades da personagem. Porém, Sophia teve uma crise de riso no momento que deveria ser dramático. Com tantos compartilhamentos, o vídeo chegou até Sophie por meio de Fiorella Mattheis.
A atriz comemorou a repercussão e revelou uma curiosidade sobre a cena."Isso foi ideia do Jorge Fernando. Boca cheia de pão! Gravando! E foi ao ar!", escreveu nos stories, em referência ao diretor da novela, reprisada recentemente no Vale a Pena Ver de Novo.

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