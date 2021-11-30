Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' viraliza após 10 anos e vira meme

Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' vira meme Crédito: Reprodução/TV Globo

Sophie Charlotte, que interpretou a personagem Stéfany em Ti-Ti-Ti, viralizou nesta segunda-feira, 29. Isso porque uma cena de sua personagem teve grande repercussão nas redes sociais.

A novela foi exibida há mais de dez anos, porém uma reação da atriz virou meme na internet. Em uma cena, Stéfany estava comendo um lanche e leva um tapa de Nicole (interpretada por Elizângela).

Nicole está cansada das maldades da personagem. Porém, Sophia teve uma crise de riso no momento que deveria ser dramático. Com tantos compartilhamentos, o vídeo chegou até Sophie por meio de Fiorella Mattheis.

Que coisa genial a Sophie Charlotte se mijando de rir na cena pq colocou pão demais na boca e levando uma bofetada da Elizângela que nem notou que a colega tava rindo. A pobi da Sophie acabou seguindo a cena mesmo assim. hahahahahahahah #Tititi pic.twitter.com/hOHkjD0Wfz — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 29, 2021