Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' viraliza após 10 anos e vira meme

Sophie Charlotte, que interpretou a personagem Stéfany em Ti-Ti-Ti, viralizou nesta segunda-feira, 29. Isso porque uma cena de sua personagem teve grande repercussão nas redes sociais.
A novela foi exibida há mais de dez anos, porém uma reação da atriz virou meme na internet. Em uma cena, Stéfany estava comendo um lanche e leva um tapa de Nicole (interpretada por Elizângela).
Nicole está cansada das maldades da personagem. Porém, Sophia teve uma crise de riso no momento que deveria ser dramático. Com tantos compartilhamentos, o vídeo chegou até Sophie por meio de Fiorella Mattheis.
A atriz comemorou a repercussão e revelou uma curiosidade sobre a cena."Isso foi ideia do Jorge Fernando. Boca cheia de pão! Gravando! E foi ao ar!", escreveu nos stories, em referência ao diretor da novela, reprisada recentemente no Vale a Pena Ver de Novo.