Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Teste de DNA

Ex-BBB Hadson Nery descobre que tem filho de 19 anos: 'Não quis me contar'

Informação foi confirmada pelo filho do ex-BBB, o jovem Kleber Gabriel Mitoso Lameira.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:28

O ex-BBB Hadson Nery descobriu que tem um filho de 19 anos
O ex-BBB Hadson Nery descobriu que tem um filho de 19 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@hadsonnery_oficial
O ex-BBB Hadson Nery descobriu que tem um filho de 19 anos. O mais novo integrante da familia "Hadballa" se chama Kleber Gabriel Mitoso Lameira, que atualmente vive em Belém, no Pará. A informação sobre a paternidade foi confirmada pelo próprio jovem através das redes sociais.
"Para quem está me perguntando, é verdade sim. Não tem por que estar mentindo mais", afirmou Gabriel.
O ex-jogador, que é pai de três filhos, se relacionou com a mãe do rapaz em 2001. Em entrevista à coluna Leo Dias, do Metrópoles, Hadson contou que depois que seguiu carreira como jogador profissional no exterior, perdeu contato com a ex. 
"Realmente, fiquei com a Dani, que é a mãe do Kleber Gabriel. Estudamos juntos por muito tempo e tivemos um relacionamento meio que de carnaval, posso dizer assim, por volta de 2001. A gente se relacionou, mas segui carreira como jogador de futebol. Aquela altura, tinha ido embora para o Japão jogar e a gente perdeu o contato. Ela não quis me contar o que aconteceu depois e ficou nisso. ", revelou à coluna.

Veja Também

Juliette revela presente que ganhou de Anitta e flerte com Tiago Iorc

Rihanna é nomeada heroína nacional de Barbados: 'Brilhe como um diamante'

Cena de Sophie Charlotte em 'Ti-Ti-Ti' viraliza após 10 anos e vira meme

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados