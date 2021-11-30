Ex-BBB Hadson Nery descobre que tem filho de 19 anos: 'Não quis me contar'

O ex-BBB Hadson Nery descobriu que tem um filho de 19 anos. O mais novo integrante da familia "Hadballa" se chama Kleber Gabriel Mitoso Lameira, que atualmente vive em Belém, no Pará. A informação sobre a paternidade foi confirmada pelo próprio jovem através das redes sociais.
"Para quem está me perguntando, é verdade sim. Não tem por que estar mentindo mais", afirmou Gabriel.
O ex-jogador, que é pai de três filhos, se relacionou com a mãe do rapaz em 2001. Em entrevista à coluna Leo Dias, do Metrópoles, Hadson contou que depois que seguiu carreira como jogador profissional no exterior, perdeu contato com a ex.
"Realmente, fiquei com a Dani, que é a mãe do Kleber Gabriel. Estudamos juntos por muito tempo e tivemos um relacionamento meio que de carnaval, posso dizer assim, por volta de 2001. A gente se relacionou, mas segui carreira como jogador de futebol. Aquela altura, tinha ido embora para o Japão jogar e a gente perdeu o contato. Ela não quis me contar o que aconteceu depois e ficou nisso. ", revelou à coluna.