Ex-BBB Hadson Nery descobre que tem filho de 19 anos: 'Não quis me contar'

O ex-BBB Hadson Nery descobriu que tem um filho de 19 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@hadsonnery_oficial

O ex-BBB Hadson Nery descobriu que tem um filho de 19 anos. O mais novo integrante da familia "Hadballa" se chama Kleber Gabriel Mitoso Lameira, que atualmente vive em Belém, no Pará. A informação sobre a paternidade foi confirmada pelo próprio jovem através das redes sociais.

"Para quem está me perguntando, é verdade sim. Não tem por que estar mentindo mais", afirmou Gabriel.

O ex-jogador, que é pai de três filhos, se relacionou com a mãe do rapaz em 2001. Em entrevista à coluna Leo Dias, do Metrópoles, Hadson contou que depois que seguiu carreira como jogador profissional no exterior, perdeu contato com a ex.