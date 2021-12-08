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Saudade

Tatá Werneck chora por não poder apresentar prêmio ao lado de Paulo Gustavo

Prêmio Multishow acontece nesta quarta (8)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:44

Tatá Werneck e Paulo Gustavo
Tatá Werneck e Paulo Gustavo Crédito: Reprodução Instagram @tatawerneck
No palco do Prêmio Multishow desta quarta (8), Tatá Werneck, 38, terá de apresentar o evento pela primeira vez sem Paulo Gustavo, que morreu em maio vítima de complicações da Covid-19. Ela comandará o evento ao lado da cantora Iza.
Em papo com podcast do GShow, a apresentadora falou sobre a saudade que sente do amigo comediante e se emocionou. Foi no Prêmio Multishow de 2020 que os dois estiveram juntos pela última vez pessoalmente.
"O Prêmio Multishow é sempre um momento feliz de muita celebração que a gente espera durante muito tempo para acontecer. Foi a última vez que eu vi o Paulo. Espero que seja tão incrível quanto a gente está esperando. E vai ser, porque ele tem muitos significados esse ano", disse.
A premiação terá homenagens a Paulo, Marília Mendonça e Cássia Eller. Dona Ruth, mãe da sertaneja, e Murilo Huff, ex-companheiro e pai do filho de Marília vão subir ao palco para receber o troféu de Cantora do Ano. Dona Déa Lúcia, Ju Amaral e Thales Bretas, respectivamente mãe, irmã e marido de Paulo Gustavo também marcarão presença.
Nando Reis e Lan Lanh, que foram parceiros em obras de Cássia Eller, vão cantar ao lado de Chico, Chico, filho da cantora, que apresentará a música autoral "Mãe".
"Especialmente para mim, é um prêmio que me lembra de muitas coisas. É um espaço de muito amor, de muitas memórias. Vou estar lá fazendo o melhor que eu posso para que todo mundo tenha uma noite incrível. Espero que seja um dia legal, porque a gente tem tido dias tão difíceis", finaliza Tatá.
O evento terá a participação especial de Xuxa em sua nave espacial icônica. "É o nosso Oscar, o nosso Super Bowl, o maior evento proprietário do Grupo Globo", diz Tatiana Costa, diretora do canal.
Segundo ela, 500 profissionais trabalham no desenvolvimento e realização da cerimônia, que terá 17 apresentações musicais. Os Barões da Pisadinha, Duda Beat, Emicida, Juliette e DJ Dennis são alguns dos destaques da noite, que conta ainda com Ivete Sangalo cantando ao lado de Carlinhos Brown, e um medley com grandes sucessos do samba na voz de Ferrugem, Xande de Pilares, Marvvila e do grupo Menos É Mais.

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