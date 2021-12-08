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Até cantou na rua

Brasileira é confundida com Rihanna e causa tumulto na Bélgica

Priscila Beatriz chegou a cantar no meio da rua e tirou fotos com uma multidão, que se juntou ao redor dela, acreditando ser a diva pop
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 10:31

Brasileira foi confundida com Rihanna na Bélgica
Brasileira foi confundida com Rihanna na Bélgica Crédito: Instagram | @priscila.beatrice
Brasileira e sósia da cantora Rihanna, Priscila Beatriz causou tumulto na cidade de Bruxelas, na Bélgica, no último sábado (4) ao ser confundida com a cantora. Priscila chegou a cantar no meio da rua e tirou fotos com uma multidão, que se juntou ao redor dela, acreditando ser a diva pop. Veja o vídeo:
Em sua página do Instagram, Priscila comentou que um gentil rapaz a chamou para cantar com ele acreditando que ela era a Rihanna. "E aí aconteceu tudo isso. As pessoas realmente pensaram que eu era ela, foi incrível!", disse. Os seguidores de Priscila chegaram a brincar com a situação. "Gente, você tem que começar a andar com segurança", sugeriu uma seguidora.

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