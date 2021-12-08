Brasileira é confundida com Rihanna e causa tumulto na Bélgica

Brasileira e sósia da cantora Rihanna, Priscila Beatriz causou tumulto na cidade de Bruxelas, na Bélgica, no último sábado (4) ao ser confundida com a cantora. Priscila chegou a cantar no meio da rua e tirou fotos com uma multidão, que se juntou ao redor dela, acreditando ser a diva pop. Veja o vídeo:

Em sua página do Instagram, Priscila comentou que um gentil rapaz a chamou para cantar com ele acreditando que ela era a Rihanna. "E aí aconteceu tudo isso. As pessoas realmente pensaram que eu era ela, foi incrível!", disse. Os seguidores de Priscila chegaram a brincar com a situação. "Gente, você tem que começar a andar com segurança", sugeriu uma seguidora.