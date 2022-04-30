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Televisão

Stênio Garcia completa 90 anos e pede papel na TV: "Maior presente"

"Quero trabalhar até o meu último dia", disse o capixaba ao jornal Extra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 13:13

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial
Stênio Garcia completou 90 anos na última quinta-feira (28). De presente, o capixaba e veterano ator só tem um pedido: retornar às telas em um grande papel.
"O maior presente que eu poderia ganhar seria outro bom personagem. Há muitos que eu gostaria de fazer, e ainda não tive a oportunidade. A verdade é que eu enjoo dos personagens quando eles se parecem comigo. Gosto de voar em outras dimensões", disse o ator ao site Splash, do Uol.
No ar em "O Clone" como Tio Ali, Stênio está sem contrato com nenhuma emissora. Ao site, o ator contou que teve de recusar um papel numa produção para streaming durante a pandemia. Com a vacinação contra a Covid-19 avançada e a retomada de produções, ele espera um convite.
"Nunca pensei em me aposentar. Quero trabalhar até o meu último dia de vida. Não sei se alguma coisa vai me impedir, mas enquanto eu tiver força, vou usar meu corpo em prol da arte", completou.

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