Stênio Garcia completa 90 anos e pede papel na TV: "Maior presente"

O ator Stênio Garcia Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial

Stênio Garcia completou 90 anos na última quinta-feira (28). De presente, o capixaba e veterano ator só tem um pedido: retornar às telas em um grande papel.

"O maior presente que eu poderia ganhar seria outro bom personagem. Há muitos que eu gostaria de fazer, e ainda não tive a oportunidade. A verdade é que eu enjoo dos personagens quando eles se parecem comigo. Gosto de voar em outras dimensões", disse o ator ao site Splash, do Uol.

No ar em "O Clone" como Tio Ali, Stênio está sem contrato com nenhuma emissora. Ao site, o ator contou que teve de recusar um papel numa produção para streaming durante a pandemia. Com a vacinação contra a Covid-19 avançada e a retomada de produções, ele espera um convite.