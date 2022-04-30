Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Cancelamento de show de Zé Neto e Cristiano revolta fãs; polícia escolta ônibus
Famosos

Cancelamento de show de Zé Neto e Cristiano revolta fãs; polícia escolta ônibus

Zé Neto teve sinusite, mas comunicado chegou três horas depois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 11:50

A dupla Zé Neto e Cristiano
A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Divulgação
O cancelamento de um show da dupla Zé Neto e Cristiano na noite desta quinta-feira (28) fez baixar até a polícia no local da apresentação. Isso porque o público já estava todo dentro do Espaço de Eventos da cidade de João Monlevade (MG) e ficou revoltado por só saber que não haveria mais nada três horas depois do horário de início da apresentação.
A Polícia Militar fez a escolta do ônibus da dupla para que pudesse sair de lá em segurança. Em nota, a PM diz que "realizou a escolta do ônibus da equipe da dupla em caráter preventivo, caso houvesse alguma intercorrência em função do cancelamento do show".
A ausência dos músicos se deu pelo fato de Zé Neto ter ido ao hospital por causa de uma forte sinusite que deixou seu rosto inchado. Porém, o comunicado só foi postado na página oficial deles às 23h. O evento, que tinha shows de abertura, começou às 20h.
Na nota, o sertanejo disse que foi diagnosticado com sinusite, o que causou uma inflamação aguda na sua face. O cantor foi atendido e realizou o procedimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto. De acordo com trecho do comunicado, o artista já estaria liberado para seguir com a agenda de shows. Ainda não havia uma nova data para a apresentação no Espaço de Eventos de João Monlevade.
Na manhã desta sexta (29), Zé Neto fez vídeos em sua rede social para agradecer pelo carinho e pela preocupação. Ele aproveitou para dar mais detalhes de como está sua saúde após o incidente da noite anterior.
"Bom dia, meu povo. Hoje acordei bem melhor, graças a Deus, também [olha só] uma paulada de remédio aqui. Agradecer desde já a toda galera de João Monlevade, pelo carinho, pela compreensão. Logo logo estaremos aí", disse.

Veja Também

Arthur Aguiar nega que foi barrado no Baile da Vogue: 'Agenda lotadíssima'

Paulo André estreia novo visual no Baile da Vogue: "Surreal de lindo"

Pedro Scooby vende férias com ele por R$ 90 mil através de NFTs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos zé Neto E Cristiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Brasil x EUA, na final das Olímpiadas de 2024
Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil
Gatilho da bomba de gasolina
Governo deve aumentar mistura do etanol na gasolina em maio
Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados