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'Sou a minha própria velha da lancha', diz Marina Ruy Barbosa sobre críticas

Atriz rebateu as críticas em uma série de tweets
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:56

Marina Ruy Barbosa rebateu críticas nas redes sociais
Marina Ruy Barbosa rebateu críticas nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ marinaruybarbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa negou nas redes sociais que sua marca, Ginger, recebeu capital de homens. Em uma série de tweets, a ruiva exaltou o mérito das mulheres diante de conquistas materiais. 
"Entendo que seja difícil entender e acreditar que por trás da minha marca não tem um grupo grande e principalmente que não tenha dinheiro de um homem na empresa. Sorry, mas nunca teve", afirmou Marina no Twitter.
"Qualquer notícia sobre isso é mentira. Aprendam a dar os méritos para as mulheres, galera. Já tiveram fundos e investidores interessados sim, mas, a empresa não foi vendida", seguiu nas declarações. Após rebater as críticas, a empresária ainda brincou, "Eu sou minha própria velha da lancha". 

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