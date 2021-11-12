'Sou a minha própria velha da lancha', diz Marina Ruy Barbosa sobre críticas

Marina Ruy Barbosa rebateu críticas nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ marinaruybarbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa negou nas redes sociais que sua marca, Ginger, recebeu capital de homens. Em uma série de tweets, a ruiva exaltou o mérito das mulheres diante de conquistas materiais.

"Entendo que seja difícil entender e acreditar que por trás da minha marca não tem um grupo grande e principalmente que não tenha dinheiro de um homem na empresa. Sorry, mas nunca teve", afirmou Marina no Twitter.

"Qualquer notícia sobre isso é mentira. Aprendam a dar os méritos para as mulheres, galera. Já tiveram fundos e investidores interessados sim, mas, a empresa não foi vendida", seguiu nas declarações. Após rebater as críticas, a empresária ainda brincou, "Eu sou minha própria velha da lancha".