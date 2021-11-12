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Saudade

"Lá em casa ficou uma tristeza", diz mãe de Marília Mendonça uma semana após a morte da cantora

Ruth Dias, mãe da artista, participou de um culto, realizado em Goiânia, em homenagem à sertaneja, morta no última sexta-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 13:33

Marília Mendonça ao lado da mãe, Ruth Moreira, em foto divulgada nessa quinta-feira (4) pela cantora
Marília Mendonça ao lado da mãe, Ruth Dias, em foto divulgada nessa quinta-feira (4) pela cantora Crédito: Reprodução | Marília Mendonça
Uma semana após a morte de Marília Mendonça, morta na última sexta-feira (5) em um trágico acidente de avião em Minas Gerais, a mãe da cantora, Ruth Dias, participou de um culto, em uma igreja evangélica de Goiânia/GO, em homenagem à filha.
A celebração aconteceu na noite desta quinta-feira (11). Muito emocionada, Dona Ruth falou do sofrimento relacionado as suas perdas recentes. "Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido", disse, ao também se referir a Henrique Ribeiro, produto geral da artista, e Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora, que também estavam na aeronave.
Mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, participou de um culto em Goiânia, em homenagem à filha
Mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, participou de um culto em Goiânia, em homenagem à filha Crédito: Reprodução/ Instagram @gospelchannelbr
Além de amigos e familiares de Marília, estiveram presentes no culto o ex-namorado Murilo Huff e as duplas sertanejas Maiara e Maraisa (que cantaram na cerimônia) e Henrique e Juliano. 
Dona Ruth relatou a falta que sente da filha. "Todo mundo conhece e sabe da alegria dela. Tanto que lá em casa ficou uma tristeza, porque ela alegrava a casa. Ela falava alto, ela ria alto, tudo dela era muito intenso", revelou a mãe.
A mãe de Marília ainda agradeceu o apoio que tem recebido de amigos, familiares e fãs da cantora. Lembrou também de glorificar a Deus, por ter lhe dado 26 anos ao lado de Marília. "Quero agradecer e louvar a Deus, pelos 26 anos que deixou ela comigo. Pelo legado que ela deixou aqui. Boa filha, boa mãe", complementou.

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