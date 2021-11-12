"Lá em casa ficou uma tristeza", diz mãe de Marília Mendonça uma semana após a morte da cantora

Marília Mendonça ao lado da mãe, Ruth Dias, em foto divulgada nessa quinta-feira (4) pela cantora Crédito: Reprodução | Marília Mendonça

A celebração aconteceu na noite desta quinta-feira (11). Muito emocionada, Dona Ruth falou do sofrimento relacionado as suas perdas recentes. "Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido", disse, ao também se referir a Henrique Ribeiro, produto geral da artista, e Abicieli Silveira Dias Filho, tio e assessor da cantora, que também estavam na aeronave.

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, participou de um culto em Goiânia, em homenagem à filha Crédito: Reprodução/ Instagram @gospelchannelbr

Além de amigos e familiares de Marília, estiveram presentes no culto o ex-namorado Murilo Huff e as duplas sertanejas Maiara e Maraisa (que cantaram na cerimônia) e Henrique e Juliano.

Dona Ruth relatou a falta que sente da filha. "Todo mundo conhece e sabe da alegria dela. Tanto que lá em casa ficou uma tristeza, porque ela alegrava a casa. Ela falava alto, ela ria alto, tudo dela era muito intenso", revelou a mãe.