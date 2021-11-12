Vitória, do Anavitória, alfineta Tiago Iorc e fãs brincam: 'Guerra do indie'

Vitória alfineta alfineta Tiago Iorc nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@vitfalcao

Após o lançamento do single "Masculinidade", de Tiago Iorc, 35, nesta quinta-feira (11) a cantora Vitória Falcão, 26, do duo Anavitória com Ana Caetano, 27, compartilhou um meme em seus Stories, interpretado pelos fãs como uma indireta ao ex-colega.

"Fiquem tranquilas, mulheres! Eu já pintei as unhas. Estou pronto para destruir a masculinidade tóxica", diz a imagem compartilhada por Vitória, que tem o cantor britânico Harry Styles, 27, no centro. "Opa, bom dia", escreveu a artista como legenda da publicação.

Nas redes sociais, fãs e internautas repercutiram a indireta e comentaram a desavença entre os artistas. "Meu Deus chocada com a Vitória, qual é o problema dessas pessoas de quererem atingir o Tiago Iorc e enfiam o Harry no meio?", questionou uma internauta.

"Pior música que eu já ouvi na vida foi essa do Tiago Iorc, e a melhor reação foi a da Vitória Falcão zoando ele... como eu amo uma treta", escreveu outra. "A Vitória mandando indireta para o Tiago Iorc nos Stories...

Estamos vivendo a Guerra fria do indie no Brasil", brincou uma terceira.

"Me divertindo com o que a Vitória do Anavitória postou após o Tiago Oorc lançar 'Masculinidade'. Uma richia discreta, mas concreta", escreveu outra. "Vitória postou indireta para o Tiago Iorc. Esse 'treta' deve ser sido feia mesmo, levou para o coração real", pontuou.

Em 2020, Iorc deixou de produzir os discos do duo e isso resultou num mal-estar entre as partes. Após encerrar a parceria com o empresário e ator Felipe Simas, com quem trabalhava desde 2010, ele havia criado seu próprio escritório para cuidar de todos os assuntos relacionados a sua carreira.

Assim, também deixou de produzir os discos de Anavitória, que seguiu sendo agenciada por Simas. No início da carreira da dupla, o empresário havia convidado o cantor e compositor para cuidar da produção musical delas.

As discordâncias profissionais entre as partes foi o motivo alegado na ocasião para o término do vínculo. Dias depois do encerramento, porém, durante um festival de lives, Ana Caetano fez um desabafo ao introduzir a canção "Trevo (Tu)", que integrou o primeiro álbum da dupla, lançado em 2016.

Sem citar o nome de Tiago Iorc, coautor da faixa que, segundo ela, "abriu muitas portas e foi muito especial", a cantora disse que o compositor estaria impedindo que elas regravassem a música para um projeto que o duo lançaria.

Tiago Iorc recebeu a indireta e no dia seguinte publicou um comunicado em vídeo no seu Instagram em resposta. O cantor começou brincando estar sendo cancelado em pleno sábado, mas logo mudou o tom da fala.

Deixando claro que se sentia extremamente desconfortável em se manifestar publicamente sobre um assunto que ele considerava ser privado, Tiago afirmou entender o sentimento das meninas e que provavelmente se sentiria da mesma forma se não soubesse o que estava acontecendo por trás disso tudo.

"Fica evidente que, nessa sua atitude impensada de tornar isso público, você realmente, da missa, não sabe a metade", disse. "O escritório que gerencia a carreira de vocês, que não trabalho mais, vem repetidamente sabotando o meu trabalho, agindo de má-fé para me prejudicar", disse na época.

meu deus chocada com a vitoria, qual é o problema dessas pessoas de quererem atingir o tiago iorc e enfiar o harry no meio? — day is burning red ? (@cowboylikelouis) November 12, 2021

Pior música q eu já ouvi na vida foi essa do Tiago iorc e a melhor reação foi a da vitória falcão zoando ele sksksksks como eu amo uma treta — Bannach (@AnnaBannach) November 12, 2021

a vitoria mandando indireta pro tiago iorc nos stories

tamo vivendo a guerra fria do indie brasil — hånnah (@stylewilds) November 12, 2021

Me divertindo com o que a vitória das anavitoria postou após o tiago iorc lançar “masculinidade” mkkkkkkkkkkkkkk uma rixa discreta mas concreta — batriz (@bbeatrist) November 12, 2021

vitória postou indireta para o Tiago Iorc. esse treta deve ser sido feia mesmo hein, deu do céu, levou para o coração reaaaal pic.twitter.com/KimcaFQY5s — Mia Oliveira (@miiaoliv) November 12, 2021