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Vitória, do Anavitória, alfineta Tiago Iorc e fãs brincam: 'Guerra do indie'

Cantoras e Tiago Iorc brigaram em 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 14:44

Vitória alfineta alfineta Tiago Iorc nas redes sociais
Vitória alfineta alfineta Tiago Iorc nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@vitfalcao
Após o lançamento do single "Masculinidade", de Tiago Iorc, 35, nesta quinta-feira (11) a cantora Vitória Falcão, 26, do duo Anavitória com Ana Caetano, 27, compartilhou um meme em seus Stories, interpretado pelos fãs como uma indireta ao ex-colega.
"Fiquem tranquilas, mulheres! Eu já pintei as unhas. Estou pronto para destruir a masculinidade tóxica", diz a imagem compartilhada por Vitória, que tem o cantor britânico Harry Styles, 27, no centro. "Opa, bom dia", escreveu a artista como legenda da publicação.
Nas redes sociais, fãs e internautas repercutiram a indireta e comentaram a desavença entre os artistas. "Meu Deus chocada com a Vitória, qual é o problema dessas pessoas de quererem atingir o Tiago Iorc e enfiam o Harry no meio?", questionou uma internauta.
"Pior música que eu já ouvi na vida foi essa do Tiago Iorc, e a melhor reação foi a da Vitória Falcão zoando ele... como eu amo uma treta", escreveu outra. "A Vitória mandando indireta para o Tiago Iorc nos Stories...
Estamos vivendo a Guerra fria do indie no Brasil", brincou uma terceira.
"Me divertindo com o que a Vitória do Anavitória postou após o Tiago Oorc lançar 'Masculinidade'. Uma richia discreta, mas concreta", escreveu outra. "Vitória postou indireta para o Tiago Iorc. Esse 'treta' deve ser sido feia mesmo, levou para o coração real", pontuou.
Em 2020, Iorc deixou de produzir os discos do duo e isso resultou num mal-estar entre as partes. Após encerrar a parceria com o empresário e ator Felipe Simas, com quem trabalhava desde 2010, ele havia criado seu próprio escritório para cuidar de todos os assuntos relacionados a sua carreira.
Assim, também deixou de produzir os discos de Anavitória, que seguiu sendo agenciada por Simas. No início da carreira da dupla, o empresário havia convidado o cantor e compositor para cuidar da produção musical delas.
As discordâncias profissionais entre as partes foi o motivo alegado na ocasião para o término do vínculo. Dias depois do encerramento, porém, durante um festival de lives, Ana Caetano fez um desabafo ao introduzir a canção "Trevo (Tu)", que integrou o primeiro álbum da dupla, lançado em 2016.
Sem citar o nome de Tiago Iorc, coautor da faixa que, segundo ela, "abriu muitas portas e foi muito especial", a cantora disse que o compositor estaria impedindo que elas regravassem a música para um projeto que o duo lançaria.
Tiago Iorc recebeu a indireta e no dia seguinte publicou um comunicado em vídeo no seu Instagram em resposta. O cantor começou brincando estar sendo cancelado em pleno sábado, mas logo mudou o tom da fala.
Deixando claro que se sentia extremamente desconfortável em se manifestar publicamente sobre um assunto que ele considerava ser privado, Tiago afirmou entender o sentimento das meninas e que provavelmente se sentiria da mesma forma se não soubesse o que estava acontecendo por trás disso tudo.
"Fica evidente que, nessa sua atitude impensada de tornar isso público, você realmente, da missa, não sabe a metade", disse. "O escritório que gerencia a carreira de vocês, que não trabalho mais, vem repetidamente sabotando o meu trabalho, agindo de má-fé para me prejudicar", disse na época.

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