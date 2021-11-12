Erika Schneider vive affair com jogador de futebol James Rodríguez

Erika Schneider, ex-A Fazenda 13, está sendo apontada pela imprensa como novo affair do jogador colombiano, James Rodríguez. O atleta veio ao Brasil para disputar uma partida contra a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira (11). No jogo, a ex-peoa foi vista com uma camisa do colombiano.

De acordo com a coluna Léo Dias, o jogador tomou inciativa por uma rede social. Após trocas de likes com Erika, a ex-dançarina do Faustão engatou uma conversa no WhatsApp, com até troca de presentes. O casal anda se encontrando no hotel em que o jogador está o hospedado, em Atibaia, São Paulo. Segundo a coluna, a brasileira deve voltar a se encontrar com James no mês de dezembro.