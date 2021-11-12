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Erika Schneider vive affair com jogador de futebol James Rodríguez

Brasileira foi vista no jogo das Eliminatórias da Copa com uma camisa do colombiano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 13:17

A ex-peoa Erika Schineider vive affair com jogador James Rodríguez
A ex-peoa Erika Schineider vive affair com jogador James Rodríguez Crédito: Reprodução/Instagram/@erikaschneider
Erika Schneider, ex-A Fazenda 13, está sendo apontada pela imprensa como novo affair do jogador colombiano, James Rodríguez. O atleta veio ao Brasil para disputar uma partida contra a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira (11).  No jogo, a ex-peoa foi vista com uma camisa do colombiano.
De acordo com a coluna Léo Dias, o jogador tomou inciativa por uma rede social. Após trocas de likes com Erika, a ex-dançarina do Faustão engatou uma conversa no WhatsApp, com até troca de presentes. O casal anda se encontrando no hotel em que o jogador está o hospedado, em Atibaia, São Paulo. Segundo a coluna, a brasileira deve voltar a se encontrar com James no mês de dezembro.

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