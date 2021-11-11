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Multishow anuncia documentário 'Rainha da Favela' sobre carreira de Ludmilla

‘O público vai conhecer quem eu sou longe dos holofotes’, afirma a cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 17:09

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
O Multishow anunciou nesta quarta-feira, 10, o lançamento do documentário sobre a cantora Ludmilla. Rainha da Favela estreia no dia 15 de novembro no canal.
Ao longo de seis episódios, a produção vai mostrar os bastidores da carreira da artista. O docu-reality terá participações da família de Ludmilla, como a esposa Brunna Gonçalves, a mãe Silvana, entre outros.
"O público vai ver uma Ludmilla diferente, quem eu sou longe dos holofotes. E também vai conhecer mais a minha história de vida e como foi toda a minha trajetória até eu chegar na fase que me encontro atualmente. Estou doida pra ver como vai ser a receptividade da galera. Espero que gostem, porque foi feito para eles", disse a cantora.
O projeto começou a ser desenvolvido em de 2020 e, no primeiro episódio, será retratada a saída de Ludmilla de Duque de Caxias em busca de seu sonho. Exibido de segunda a sábado, Rainha da Favela vai mostrar o backstage de Numanice.
O trabalho mais recente da cantora, que foi gravado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, conta com participações especiais de Di Propósito, Orochi, Sorriso Maroto, Thiaguinho e Vou Pro Sereno.
Além disso, familiares da cantora relembram a reação pública com a revelação de sua bissexualidade. Outro ponto que ganha destaque é a lua de mel com a esposa nas Maldivas, que também foi acompanhada pela família.
Ainda terão espaço na atração o papel da religião para enfrentar os momentos desafiadores de sua trajetória, o racismo na internet e muito mais. O último episódio vai ao ar em 20 de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra, como forma de coroar sua luta como mulher preta no cenário da música.

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