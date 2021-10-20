EMA 2021

Anitta, Pabllo Vittar e Ludmilla concorrem a melhor artista no MTV EMA 2021

Justin Bieber tem oito indicações e lidera premiação
Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 11:07

A cantora Anitta durante show no segundo dia do Rock in Rio 2018 Crédito: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press/Folhapress
As cantoras Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Pabllo Vittar concorrem como melhor artista brasileiro no MTV EMA 2021, premiação que será exibida ao vivo, diretamente do Papp László Budapest Sportaréna, na Hungria, no dia 14 de novembro, a partir das 16h.
A celebração global da música também tem na liderança, com oito indicações, o cantor Justin Bieber. Dentre elas estão as categorias de artista do ano, melhor artista pop e música do ano com "Peaches" e "Stay".
Na sequência chegam Doja Cat e Lil Nas X com seis indicações cada, que incluem as categorias música do ano, clipe do ano e melhor collab.
O artista britânico Ed Sheeran e os estreantes no EMA Olivia Rodrigo e The Kid LAROI aparecem com cinco indicações cada um. As votações estão abertas no site mtvema.com até dia 10 de novembro, às 18h59.
Lil Nas X e Olivia Rodrigo já haviam triunfado na 40ª edição do Video Music Awards de MTV (VMA). O evento aconteceu no dia 12 de setembro no Barclays Center do Brooklyn, em Nova York, com audiência completa e de máscara.
Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da noite, Vídeo do Ano, por "Montero (Call Me by Your Name)". "Obrigado à agenda gay", declarou o jovem de 22 anos. Olivia Rodrigo venceu em três categorias, incluindo Canção do Ano por "Drivers License" e Artista Revelação.
"Eu sou muito agradecida por poder fazer música e as coisas que amo e chamar isto de meu trabalho", disse a jovem de 18 anos, cujo álbum de estreia "Sour" alcançou o topo das paradas
Justin Bieber venceu nas categorias Artista do Ano e Melhor Vídeo Pop por "Peaches".
  • CONFIRA A LISTA COMPLETA

  • Artista Do Ano
  • Doja Cat
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Lady Gaga
  • Lil Nas X
  • The Weeknd

  • Clipe Do Ano
  • Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
  • Ed Sheeran - 'Bad Habits'
  • Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
  • Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name)
  • Normani ft. Cardi B - 'Wild Side'
  • Taylor Swift - 'Willow'

  • Música Do Ano
  • Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
  • Ed Sheeran - 'Bad Habits'
  • Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
  • Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name)
  • Olivia Rodrigo - 'Drivers License'
  • The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'

  • Melhor Artista Pop
  • BTS
  • Doja Cat
  • Dua Lipa
  • Ed Sheeran
  • Justin Bieber
  • Olivia Rodrigo

  • Artista Revelação
  • Giveon
  • Griff
  • Olivia Rodrigo
  • Rauw Alejandro
  • Saweetie
  • The Kid LAROI

  • Melhor Artista De Hip Hop
  • Cardi B
  • DJ Khaled
  • Drake
  • Kanye West
  • Megan Thee Stallion
  • Nicki Minaj

  • Melhor Artista De Rock
  • Coldplay
  • Foo Fighters
  • Imagine Dragons
  • Kings Of Leon
  • Måneskin
  • The Killers

  • Melhor Artista Alternativo
  • Halsey
  • Lorde
  • Machine Gun Kelly
  • Twenty One Pilots
  • WILLOW
  • YUNGBLUD

  • Melhor Artista Eletrônico
  • Calvin Harris
  • David Guetta
  • Joel Corry
  • Marshmello
  • Skrillex
  • Swedish House Mafia

  • Maiores Fãs
  • Ariana Grande
  • BLACKPINK
  • BTS
  • Justin Bieber
  • Lady Gaga
  • Taylor Swift

  • Melhor Artista Push
  • 24KGoldn
  • Fousheé
  • girl in red
  • Griff
  • JC Stewart
  • JXDN
  • Latto
  • Madison Beer
  • Olivia Rodrigo
  • Remi Wolf
  • SAINt JHN
  • The Kid LAROI

  • Melhor Collab
  • Black Eyed Peas, Shakira - 'GIRL LIKE ME'
  • Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - 'Leave the Door Open'
  • Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
  • Lil Nas X, Jack Harlow - 'INDUSTRY BABY'
  • The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
  • The Weeknd & Ariana Grande - 'Save Your Tears' (Remix)

  • Melhor Grupo
  • BTS
  • Imagine Dragons
  • Jonas Brothers
  • Little Mix
  • Måneskin
  • Silk Sonic

  • Melhor Artista Latino
  • Bad Bunny
  • J. Balvin
  • Maluma
  • Rauw Alejandro
  • Rosalía
  • Shakira

  • Clipe Por Uma Causa
  • Billie Eilish - Your Power
  • Demi Lovato - Dancing With The Devil
  • girl in red - Serotonin
  • H.E.R. - Fight For You
  • Harry Styles - Treat People With Kindness
  • Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

  • Melhor K-pop
  • BTS
  • LISA
  • Monsta X
  • NCT 127
  • ROSÉ
  • TWICE

  • Melhor Artista Brasileiro
  • Anitta
  • Luísa Sonza
  • Ludmilla
  • Manu Gavassi
  • Pabllo Vittar

Veja Também

Prêmio Multishow 2021 divulga lista dos indicados

Juliette, Xuxa, Tatá Werneck e Iza estarão no Prêmio Multishow

MTV VMA 2021: Anitta será 1ª brasileira a fazer uma performance na premiação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Cultura Ludmilla
