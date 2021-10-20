Anitta, Pabllo Vittar e Ludmilla concorrem a melhor artista no MTV EMA 2021

As cantoras Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Manu Gavassi e Pabllo Vittar concorrem como melhor artista brasileiro no MTV EMA 2021, premiação que será exibida ao vivo, diretamente do Papp László Budapest Sportaréna, na Hungria, no dia 14 de novembro, a partir das 16h.
A celebração global da música também tem na liderança, com oito indicações, o cantor Justin Bieber. Dentre elas estão as categorias de artista do ano, melhor artista pop e música do ano com "Peaches" e "Stay".
Na sequência chegam Doja Cat e Lil Nas X com seis indicações cada, que incluem as categorias música do ano, clipe do ano e melhor collab.
O artista britânico Ed Sheeran e os estreantes no EMA Olivia Rodrigo e The Kid LAROI aparecem com cinco indicações cada um. As votações estão abertas no site mtvema.com até dia 10 de novembro, às 18h59.
Lil Nas X e Olivia Rodrigo já haviam triunfado na 40ª edição do Video Music Awards de MTV (VMA). O evento aconteceu no dia 12 de setembro no Barclays Center do Brooklyn, em Nova York, com audiência completa e de máscara.
Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da noite, Vídeo do Ano, por "Montero (Call Me by Your Name)". "Obrigado à agenda gay", declarou o jovem de 22 anos. Olivia Rodrigo venceu em três categorias, incluindo Canção do Ano por "Drivers License" e Artista Revelação.
"Eu sou muito agradecida por poder fazer música e as coisas que amo e chamar isto de meu trabalho", disse a jovem de 18 anos, cujo álbum de estreia "Sour" alcançou o topo das paradas
Justin Bieber venceu nas categorias Artista do Ano e Melhor Vídeo Pop por "Peaches".
- CONFIRA A LISTA COMPLETA
- Artista Do Ano
- Doja Cat
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Lady Gaga
- Lil Nas X
- The Weeknd
- Clipe Do Ano
- Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
- Ed Sheeran - 'Bad Habits'
- Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
- Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name)
- Normani ft. Cardi B - 'Wild Side'
- Taylor Swift - 'Willow'
- Música Do Ano
- Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
- Ed Sheeran - 'Bad Habits'
- Justin Bieber - 'Peaches' ft. Daniel Caesar, Giveon
- Lil Nas X - 'MONTERO' (Call Me By Your Name)
- Olivia Rodrigo - 'Drivers License'
- The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
- Melhor Artista Pop
- BTS
- Doja Cat
- Dua Lipa
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Olivia Rodrigo
- Artista Revelação
- Giveon
- Griff
- Olivia Rodrigo
- Rauw Alejandro
- Saweetie
- The Kid LAROI
- Melhor Artista De Hip Hop
- Cardi B
- DJ Khaled
- Drake
- Kanye West
- Megan Thee Stallion
- Nicki Minaj
- Melhor Artista De Rock
- Coldplay
- Foo Fighters
- Imagine Dragons
- Kings Of Leon
- Måneskin
- The Killers
- Melhor Artista Alternativo
- Halsey
- Lorde
- Machine Gun Kelly
- Twenty One Pilots
- WILLOW
- YUNGBLUD
- Melhor Artista Eletrônico
- Calvin Harris
- David Guetta
- Joel Corry
- Marshmello
- Skrillex
- Swedish House Mafia
- Maiores Fãs
- Ariana Grande
- BLACKPINK
- BTS
- Justin Bieber
- Lady Gaga
- Taylor Swift
- Melhor Artista Push
- 24KGoldn
- Fousheé
- girl in red
- Griff
- JC Stewart
- JXDN
- Latto
- Madison Beer
- Olivia Rodrigo
- Remi Wolf
- SAINt JHN
- The Kid LAROI
- Melhor Collab
- Black Eyed Peas, Shakira - 'GIRL LIKE ME'
- Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - 'Leave the Door Open'
- Doja Cat ft. SZA - 'Kiss Me More'
- Lil Nas X, Jack Harlow - 'INDUSTRY BABY'
- The Kid LAROI, Justin Bieber - 'STAY'
- The Weeknd & Ariana Grande - 'Save Your Tears' (Remix)
- Melhor Grupo
- BTS
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- Little Mix
- Måneskin
- Silk Sonic
- Melhor Artista Latino
- Bad Bunny
- J. Balvin
- Maluma
- Rauw Alejandro
- Rosalía
- Shakira
- Clipe Por Uma Causa
- Billie Eilish - Your Power
- Demi Lovato - Dancing With The Devil
- girl in red - Serotonin
- H.E.R. - Fight For You
- Harry Styles - Treat People With Kindness
- Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)
- Melhor K-pop
- BTS
- LISA
- Monsta X
- NCT 127
- ROSÉ
- TWICE
- Melhor Artista Brasileiro
- Anitta
- Luísa Sonza
- Ludmilla
- Manu Gavassi
- Pabllo Vittar