Prêmio Multishow 2021 divulga lista dos indicados

A relação de todos os nomes dos indicados ao Prêmio Multishow 2021 já está disponível para a votação do público no site da emissora até o dia 4 de dezembro. A cantora Iza e a apresentadora Tatá Werneck vão comandar a apresentação da cerimônia neste ano, que ocorrerá no dia 8 de dezembro.
A categoria Dupla do Ano foi anunciada durante o programa Altas Horas no sábado, 16. No domingo, dia 17, foi a vez de Esse Menino e Juliette Freire revelarem os indicados ao Hit do Ano em uma live nos perfis deles no Instagram. Marcos Mion revelou os concorrentes à Performance do Ano.
Por fim, na noite desta segunda, 18, o TVZ Especial anunciou os nomes que disputam as categorias populares Música do Ano, Grupo do Ano, Experimente, Clipe TVZ do Ano, Cantor do Ano e Cantora do Ano, além das categorias do Superjúri - Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano.
A escolha dos nomes é realizada pela "Academia Prêmio Multishow", formada por mais de 500 profissionais ligados à indústria da música. Na segunda etapa, é a vez do público escolher seus artistas favoritos. O vencedor de Clipe TVZ do Ano é o único que será escolhido pelo público no Twitter, no dia da premiação.
As categorias do Superjúri Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano serão definidas no mesmo dia da premiação em um programa comandado por Guilherme Guedes no Canal Bis. Ele recebe um grupo de jurados para debater e definir em tempo real quem leva os troféus. Durante a atração, o apresentador também revelará quem a "Academia Prêmio Multishow" escolheu como vencedor nas demais categorias do Superjúri: Gravação do Ano, Clipe do Ano, Capa do Ano e Produção do Ano.
Confira a lista completa de indicados ao Prêmio Multishow 2021:
- CANTOR DO ANO
- Dilsinho
- Emicida
- Ferrugem
- Gusttavo Lima
- Luan Santana
- CANTORA DO ANO
- Anitta
- Ivete Sangalo
- Iza
- Luísa Sonza
- Marília Mendonça
- MÚSICA DO ANO
- Batom de Cereja - Israel & Rodolffo
- Girl From Rio - Anitta
- Morena - Luan Santana
- Calma - Marisa Monte
- Gueto - IZA
- HIT DO ANO
- Batom de Cereja - Israel & Rodolffo
- Baby Me Atende - Matheus Fernandes e Dilsinho
- Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã
- Meu Pedaço de Pecado - João Gomes
- Tipo Gin - Kevin, O Chris
- GRUPO DO ANO
- Gilsons
- Grupo Menos É Mais
- Lagum
- Os Barões da Pisadinha
- Sorriso Maroto
- DUPLA DO ANO
- Anavitória
- Henrique & Juliano
- Israel & Rodolffo
- Jorge e Mateus
- Zé Neto e Cristiano
- EXPERIMENTE
- João Gomes
- L7nnon
- Marina Sena
- Matheus Fernandes
- Zé Vaqueiro
- PERFORMANCE DO ANO
- Anitta
- Gusttavo Lima
- Ivete Sangalo
- Luísa Sonza
- Pabllo Vittar
- CLIPE TVZ DO ANO
- Luan Santana - Morena
- Anitta - Girl From Rio
- Pedro Sampaio feat Luísa Sonza - Atenção
- Ludmilla - Rainha da Favela
- Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta - Modo Turbo
- CATEGORIAS SUPERJÚRI
- REVELAÇÃO DO ANO
- Jadsa
- João Gomes
- Marina Sena
- CANÇÃO DO ANO
- Crash - Juçara Marçal
- Me Toca - Marina Sena
- Sonho da Lay - Tuyo part. Luccas Carlos
- ÁLBUM DO ANO
- De primeira - Marina Sena
- Delta Estácio Blues - Juçara Marçal
- Olho de Vidro - Jadsa.