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Prêmio Multishow

Prêmio Multishow 2021 divulga lista dos indicados

Canal está divulgando artistas que concorrem à premiação ao longo do dia em uma live no YouTube
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 out 2021 às 10:57

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:57

Live divulga lista de indicados às categorias do Prêmio Multishow
Live divulga lista de indicados às categorias do Prêmio Multishow Crédito: Foto: YouTube / @Música Multishow
A relação de todos os nomes dos indicados ao Prêmio Multishow 2021 já está disponível para a votação do público no site da emissora até o dia 4 de dezembro. A cantora Iza e a apresentadora Tatá Werneck vão comandar a apresentação da cerimônia neste ano, que ocorrerá no dia 8 de dezembro.
A categoria Dupla do Ano foi anunciada durante o programa Altas Horas no sábado, 16. No domingo, dia 17, foi a vez de Esse Menino e Juliette Freire revelarem os indicados ao Hit do Ano em uma live nos perfis deles no Instagram. Marcos Mion revelou os concorrentes à Performance do Ano.
Por fim, na noite desta segunda, 18, o TVZ Especial anunciou os nomes que disputam as categorias populares Música do Ano, Grupo do Ano, Experimente, Clipe TVZ do Ano, Cantor do Ano e Cantora do Ano, além das categorias do Superjúri - Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano.
A escolha dos nomes é realizada pela "Academia Prêmio Multishow", formada por mais de 500 profissionais ligados à indústria da música. Na segunda etapa, é a vez do público escolher seus artistas favoritos. O vencedor de Clipe TVZ do Ano é o único que será escolhido pelo público no Twitter, no dia da premiação.
As categorias do Superjúri Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano serão definidas no mesmo dia da premiação em um programa comandado por Guilherme Guedes no Canal Bis. Ele recebe um grupo de jurados para debater e definir em tempo real quem leva os troféus. Durante a atração, o apresentador também revelará quem a "Academia Prêmio Multishow" escolheu como vencedor nas demais categorias do Superjúri: Gravação do Ano, Clipe do Ano, Capa do Ano e Produção do Ano.
Confira a lista completa de indicados ao Prêmio Multishow 2021:
  • CANTOR DO ANO

  • Dilsinho
  • Emicida
  • Ferrugem
  • Gusttavo Lima
  • Luan Santana

  • CANTORA DO ANO

  • Anitta
  • Ivete Sangalo
  • Iza
  • Luísa Sonza
  • Marília Mendonça

  • MÚSICA DO ANO

  • Batom de Cereja - Israel & Rodolffo
  • Girl From Rio - Anitta
  • Morena - Luan Santana
  • Calma - Marisa Monte
  • Gueto - IZA

  • HIT DO ANO

  • Batom de Cereja - Israel & Rodolffo
  • Baby Me Atende - Matheus Fernandes e Dilsinho
  • Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã
  • Meu Pedaço de Pecado - João Gomes
  • Tipo Gin - Kevin, O Chris

  • GRUPO DO ANO

  • Gilsons
  • Grupo Menos É Mais
  • Lagum
  • Os Barões da Pisadinha
  • Sorriso Maroto

  • DUPLA DO ANO

  • Anavitória
  • Henrique & Juliano
  • Israel & Rodolffo
  • Jorge e Mateus
  • Zé Neto e Cristiano

  • EXPERIMENTE

  • João Gomes
  • L7nnon
  • Marina Sena
  • Matheus Fernandes
  • Zé Vaqueiro

  • PERFORMANCE DO ANO

  • Anitta
  • Gusttavo Lima
  • Ivete Sangalo
  • Luísa Sonza
  • Pabllo Vittar

  • CLIPE TVZ DO ANO

  • Luan Santana - Morena
  • Anitta - Girl From Rio
  • Pedro Sampaio feat Luísa Sonza - Atenção
  • Ludmilla - Rainha da Favela
  • Luísa Sonza, Pabllo Vittar, Anitta - Modo Turbo

  • CATEGORIAS SUPERJÚRI

  • REVELAÇÃO DO ANO

  • Jadsa
  • João Gomes
  • Marina Sena

  • CANÇÃO DO ANO

  • Crash - Juçara Marçal
  • Me Toca - Marina Sena
  • Sonho da Lay - Tuyo part. Luccas Carlos

  • ÁLBUM DO ANO

  • De primeira - Marina Sena
  • Delta Estácio Blues - Juçara Marçal
  • Olho de Vidro - Jadsa.

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