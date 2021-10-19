Prêmio Multishow 2021 divulga lista dos indicados

Live divulga lista de indicados às categorias do Prêmio Multishow Crédito: Foto: YouTube / @Música Multishow

A relação de todos os nomes dos indicados ao Prêmio Multishow 2021 já está disponível para a votação do público no site da emissora até o dia 4 de dezembro. A cantora Iza e a apresentadora Tatá Werneck vão comandar a apresentação da cerimônia neste ano, que ocorrerá no dia 8 de dezembro.

A categoria Dupla do Ano foi anunciada durante o programa Altas Horas no sábado, 16. No domingo, dia 17, foi a vez de Esse Menino e Juliette Freire revelarem os indicados ao Hit do Ano em uma live nos perfis deles no Instagram. Marcos Mion revelou os concorrentes à Performance do Ano.

Por fim, na noite desta segunda, 18, o TVZ Especial anunciou os nomes que disputam as categorias populares Música do Ano, Grupo do Ano, Experimente, Clipe TVZ do Ano, Cantor do Ano e Cantora do Ano, além das categorias do Superjúri - Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano.

A escolha dos nomes é realizada pela "Academia Prêmio Multishow", formada por mais de 500 profissionais ligados à indústria da música. Na segunda etapa, é a vez do público escolher seus artistas favoritos. O vencedor de Clipe TVZ do Ano é o único que será escolhido pelo público no Twitter, no dia da premiação.

As categorias do Superjúri Álbum do Ano, Canção do Ano e Revelação do Ano serão definidas no mesmo dia da premiação em um programa comandado por Guilherme Guedes no Canal Bis. Ele recebe um grupo de jurados para debater e definir em tempo real quem leva os troféus. Durante a atração, o apresentador também revelará quem a "Academia Prêmio Multishow" escolheu como vencedor nas demais categorias do Superjúri: Gravação do Ano, Clipe do Ano, Capa do Ano e Produção do Ano.

Confira a lista completa de indicados ao Prêmio Multishow 2021: