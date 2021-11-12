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Herança

Antônia Fontenelle aceita abrir mão de parte da herança de Marcos Paulo

Youtuber falou no Instagram sobre a dificuldade entre as partes para sair um acordo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 15:14

Antônia Fontenelle aceita abrir mão de parte da herança do diretor Marcos Paulo
Antônia Fontenelle aceita abrir mão de parte da herança do diretor Marcos Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@ladyfontenelle
Nove anos após a morte de Marcos Paulo, a briga pela herança do ator e diretor segue e ganha mais um capítulo.  Antônia Fontenelle, viúva reconhecida como herdeira, revelou nos stories do Instagram que vai abrir mão de uma parte do valor para as três filhas de Marcos.
A motivação seria mais um perrengue na venda do apartamento do diretor, colocado no mercado por R$ 7 milhões. De acordo com a atriz, Giulia - filha do diretor - e sua mãe, a atriz Flávia Alessandra, só aceitariam a venda do imóvel se Fontenelle ficasse com apenas 12,5% da herança estimada em R$ 50 milhões, ao invés dos 50% garantido na Justiça.
Fontenelle resolveu aceitar o acordo desde que o inventariante preste conta de todo o espólio e que sejam esclarecidas as  movimentações financeiras que Mariana Tristão - filha do diretor - teria feito quando foi inventariante do processo de herança.
"Explicar movimentos feito por ela enquanto esteve inventariante logo assim que o pai faleceu, como por exemplo venda de carro que valia R$400 mil vendido por R$40 mil. Quero saber quem comprou e contestar esse valor, entre outras coisas, aplicações estrangeiras, o apartamento de NY", detalhou Antonia ao colunista Leo Dias.
Porém, Fontenelle deu um prazo para que as informações cheguem até ela. Caso o prazo não seja cumprido, ela promete voltar a cobrar pela sua parte integral no processo de herança, 50%.

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