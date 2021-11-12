Antônia Fontenelle aceita abrir mão de parte da herança de Marcos Paulo

Antônia Fontenelle aceita abrir mão de parte da herança do diretor Marcos Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/@ladyfontenelle

Nove anos após a morte de Marcos Paulo, a briga pela herança do ator e diretor segue e ganha mais um capítulo. Antônia Fontenelle, viúva reconhecida como herdeira, revelou nos stories do Instagram que vai abrir mão de uma parte do valor para as três filhas de Marcos.

A motivação seria mais um perrengue na venda do apartamento do diretor, colocado no mercado por R$ 7 milhões. De acordo com a atriz, Giulia - filha do diretor - e sua mãe, a atriz Flávia Alessandra, só aceitariam a venda do imóvel se Fontenelle ficasse com apenas 12,5% da herança estimada em R$ 50 milhões, ao invés dos 50% garantido na Justiça.

Fontenelle resolveu aceitar o acordo desde que o inventariante preste conta de todo o espólio e que sejam esclarecidas as movimentações financeiras que Mariana Tristão - filha do diretor - teria feito quando foi inventariante do processo de herança.

"Explicar movimentos feito por ela enquanto esteve inventariante logo assim que o pai faleceu, como por exemplo venda de carro que valia R$400 mil vendido por R$40 mil. Quero saber quem comprou e contestar esse valor, entre outras coisas, aplicações estrangeiras, o apartamento de NY", detalhou Antonia ao colunista Leo Dias.