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Jorge Aragão recebe alta hospitalar: 'Estou me sentindo um gato'

Cantor estava internado desde terça (9) após se sentir mal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 12:47

O cantor Jorge Aragão foi internado em São Paulo
O cantor Jorge Aragão recebe alta de hospital Crédito: Uaifoto/Folhapress
A assessoria de imprensa do cantor Jorge Aragão, 72, disse que o cantor está bem e teve alta hospitalar na manhã desta sexta (12). O artista estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde terça (9), após se sentir mal.
"Continuo on. Estou me sentindo um gato, velho, mas um gato e já pronto para a batalha o mais rápido possível.", disse Aragão, segundo comunicado encaminhado à imprensa. Ainda de acordo com a nota, o cantor ficou internado para observação e realização de uma "detalhada bateria de exames".
Jorge Aragão deve retomar a sua agenda de shows em breve, afirmou a assessoria.

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