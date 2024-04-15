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Amor no ar

'Só quero estar ao seu lado', diz Diogo Nogueira em declaração à atriz Paolla Oliveira

Sambista, que se apresenta em Vitória no final do mês, compartilhou no dia do aniversário da atriz um vídeo com vários momentos do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 08:22

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal
Diogo Nogueira usou as redes sociais no final da tarde deste domingo (14) para homenagear Paolla Oliveira. O cantor, que se apresenta em Vitória no final deste mês, fez uma vídeos com vários momentos casal para parabenizar a atriz pelos 42 anos.
Ao som de "À Moda Antiga", sua música, fez uma declaração apaixonada. "Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas", começou o sambista.
Ele continuou: "Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse! Parabéns! Te amo", escreveu ele na legenda da publicação.
Não satisfeito com a primeira declaração, Diogo postou outro vídeo cantando "Pé na Areia" e dando a entender que o registro foi uma das primeiras trocas de mensagens entre os dois. Paolla e o cantor assumiram o relacionamento em julho de 2021.
Na última sexta (12), Paolla reuniu um seleto grupo de celebridades para festejar antecipadamente seu aniversário em um restaurante na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

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