'Só quero estar ao seu lado', diz Diogo Nogueira em declaração à atriz Paolla Oliveira

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram @paollaoliveirareal

Diogo Nogueira usou as redes sociais no final da tarde deste domingo (14) para homenagear Paolla Oliveira. O cantor, que se apresenta em Vitória no final deste mês , fez uma vídeos com vários momentos casal para parabenizar a atriz pelos 42 anos.

Ao som de "À Moda Antiga", sua música, fez uma declaração apaixonada. "Mais um ciclo se fecha para um novo entrar com muitas novidades e coisas maravilhosas", começou o sambista.

Ele continuou: "Tenho orgulho imenso de fazer parte de tudo isso. Só quero estar ao seu lado, sendo seu eterno namorado, seu melhor amigo e brindar sempre todos os nossos momentos e principalmente esse! Parabéns! Te amo", escreveu ele na legenda da publicação.

Não satisfeito com a primeira declaração, Diogo postou outro vídeo cantando "Pé na Areia" e dando a entender que o registro foi uma das primeiras trocas de mensagens entre os dois. Paolla e o cantor assumiram o relacionamento em julho de 2021.