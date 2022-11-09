Simaria nega affair com DJ Ivis: 'Pensa que achei a meu periquito no lixo?'

Simaria participou do Podcats desta terça-feira (8) Crédito: Reprodução/Youtube/ Podcats

"Você acha que achei a meu periquito no lixo para dar para DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, uma mulher inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro, tem dois filhos lindos", disse a artista no programa comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia.



Na sequência, a cantora comentou sobre as acusações de um suposto envolvimento amoroso com Kaká Diniz, marido de sua irmã Simone. Segundo ela, um jornalista teria criado o rumor. "Teve um, que não soube nem mentir, um lixão do Brás, foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido da irmã. Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Que nível de cultura nós estamos?", ressaltou.

Em 2021, Simaria anunciou o fim de seu casamento de 14 anos com Vicente Escrig, com quem teve dois filhos. Na entrevista, a cantora ainda revelou que não se relacionou com ninguém após o término do matrimônio.