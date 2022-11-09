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Após rumores

Simaria nega affair com DJ Ivis: 'Pensa que achei a meu periquito no lixo?'

Em entrevista ao Podcats, nesta terça-feira (7), a cantora também negou qualquer envolvimento amoroso com o marido de Simone
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 16:47

Simaria participou do Podcats desta terça-feira (8)
Simaria participou do Podcats desta terça-feira (8) Crédito: Reprodução/Youtube/ Podcats
Simaria, irmã de Simone, negou os boatos de que teria vivido um affair com o DJ Ivis, que chegou a ser preso por três meses em 2021 por agressões contra a ex-mulher, Pâmella Holanda. A cantora participou do podcast Podcats, nesta terça-feira (7), e aproveitou para desmentir uma série de rumores sobre sua vida pessoal.
"Você acha que achei a meu periquito no lixo para dar para DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, uma mulher inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro, tem dois filhos lindos", disse a artista no programa comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia.
Na sequência, a cantora comentou sobre as acusações de um suposto envolvimento amoroso com Kaká Diniz, marido de sua irmã Simone. Segundo ela, um jornalista teria criado o rumor. "Teve um, que não soube nem mentir, um lixão do Brás, foi dizer que eu estava apaixonada pelo marido da irmã. Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Que nível de cultura nós estamos?", ressaltou.
Em 2021, Simaria anunciou o fim de seu casamento de 14 anos com Vicente Escrig, com quem teve dois filhos. Na entrevista, a cantora ainda revelou que não se relacionou com ninguém após o término do matrimônio.
"Eu não fiquei com ninguém. Fiquei uns oito meses separada dele, dentro de casa, e ninguém me tocou. Foi uma decisão minha, eu precisava olhar quem era a Simaria de verdade. Meu corpo é sagrado", finalizou.

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