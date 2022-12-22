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Simaria acusa o ex-marido de roubar R$ 5 milhões de sua conta

Segundo o SBT News, cantora foi à polícia na semana passada protocolar uma representação de furto contra Vicente Escrig
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 13:51

A cantora Simaria e o ex-marido Vicente Escrig
A cantora Simaria e o ex-marido Vicente Escrig Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Simaria acusa o ex-marido, Vicente Escrig, de furtar o equivalente a R$ 5 milhões de suas contas bancárias. Segundo o SBT News, a cantora esteve, na semana passada, no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo para protocolar uma representação de furto contra o espanhol.
De acordo com a publicação, a cantora alega que o Vicente fez diversas transferências da conta conjunta que possuíam para uma conta pessoal, além de a ter convencido a investir 400 mil euros num negócio "furado" na Espanha. O caso está no Fórum Central Criminal da Barra Funda, com a juíza Thais Fortunato Bim.
Simaria e Vicente foram casados por 14 anos. Pouco mais de um ano após o anúncio da separação, o ex-casal ainda trava na Justiça uma briga pela guarda dos filhos.

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