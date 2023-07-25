Silvero Pereira vai interpretar Maníaco do Parque em filme da Amazon

Os atores Silvero Pereira e Giovanna Grigio vão atuar juntos no filme "Maníaco do Parque: A História Não Contada", do Prime Video. A empresa de streaming divulgou a novidade por meio de nota enviada à Folha de S.Paulo.

Silvero vai interpretar o motoboy Francisco, acusado de atacar 11 mulheres, matar dez e esconder os corpos no Parque do Estado, em São Paulo. Já Giovanna viverá a repórter iniciante Elena, que cobre os crimes e vê no caso uma oportunidade de alavancar o trabalho.

Silvero Pereira vai interpretar o Maníaco do Parque Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O filme é dirigido por Maurício Eça, que dirigiu os filmes que contam a história de Suzane von Richthofen. A produção é de Marcelo Braga e o roteiro de L.G. Bayão.

Além da produção, o canal também trabalha em uma série sobre o caso, que revisita o caso por meio de entrevista com uma sobrevivente e famílias das vítimas.