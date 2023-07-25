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Silvero Pereira vai interpretar Maníaco do Parque em filme da Amazon

O ator está confirmado na produção do Prime Vídeo "Maníaco do Parque: A História Não Contada" e vai atuar com Giovanna Grigio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 15:31

Os atores Silvero Pereira e Giovanna Grigio vão atuar juntos no filme "Maníaco do Parque: A História Não Contada", do Prime Video. A empresa de streaming divulgou a novidade por meio de nota enviada à Folha de S.Paulo.
Silvero vai interpretar o motoboy Francisco, acusado de atacar 11 mulheres, matar dez e esconder os corpos no Parque do Estado, em São Paulo. Já Giovanna viverá a repórter iniciante Elena, que cobre os crimes e vê no caso uma oportunidade de alavancar o trabalho.
O ator e cantor Silvero Pereira
Silvero Pereira vai interpretar o Maníaco do Parque  Crédito: Manoella Mello/TV Globo
O filme é dirigido por Maurício Eça, que dirigiu os filmes que contam a história de Suzane von Richthofen. A produção é de Marcelo Braga e o roteiro de L.G. Bayão.
Além da produção, o canal também trabalha em uma série sobre o caso, que revisita o caso por meio de entrevista com uma sobrevivente e famílias das vítimas.
Francisco foi preso em 1998 no Rio Grande do Sul depois de ficar desaparecido por 23 dias, desde que foi divulgado retrato falado do suspeito pelas mortes no parque. A polícia já o havia seguido até o Paraguai.

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