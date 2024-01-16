Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Sidney Magal revela ser bissexual e diz já ter sentido desejo por homem, veja vídeo
Babado!

Sidney Magal revela ser bissexual e diz já ter sentido desejo por homem, veja vídeo

Cantor respondeu à pergunta do jornalista Rodrigo Ortega no programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura, após afirmar que ‘todos os seres humanos são bissexuais’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 11:39

Sidney Magal revelou ser bissexual no programa Roda Vida da TV Cultura
Sidney Magal revelou ser bissexual no programa Roda Vida da TV Cultura Crédito: Reprodução
O cantor Sidney Magal revelou que é bissexual durante a sua primeira participação no Roda Viva, programa da TV Cultura, nesta segunda-feira, 15. Na ocasião, o artista respondeu a um questionamento de Rodrigo Ortega, editor de Cultura do Estadão, após ter afirmado que “todos os seres humanos são bissexuais”.
"Eu me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual."
“É o fato de você entender que você é um ser humano, que você tem desejos, que você se emociona com pessoas e que você tem o direito – se você tiver uma vida que não vai ofender a ninguém – de se direcionar a esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo ou não”, declarou o cantor.
Na sequência, o artista descreveu já ter sentido atração por outro homem antes de ficar conhecido como “Sidney Magal”. Segundo ele, o homem era um amigo do cantor, argentino e bailarino da TV Globo.
“Ele era uma pessoa tão cativante, tão emocionante, que eu comecei a duvidar da minha sexualidade”, relatou. “Conversamos muito sobre isso e ele me falou: ‘Se você tiver livre e à vontade, conte comigo’. [...] E aí depois acabou, passou e nunca mais aconteceu”, completou ele, que ainda frisou a importância de se ter respeito pelo outro.
Magal, que foi internado após sofrer um AVC em 2023, também comentou que sente o desejo de parar de cantar. O artista pretende fazer apenas dois shows por mês este ano. “Naquela semana que eu tive o AVC, eu tinha nove shows praticamente em uma semana e meia”, contou.

Veja Também

Cachorro 'invade' entrada ao vivo de repórter da Globo e pede carinho

BBB 24: Veja como foi primeira vez do sincerão no reality

Evaristo Costa continua na UTI e diz que doença de Chron entrou em remissão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos LGBTQIA+ Música Televisão Bissexualidade Sidney Magal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Treino em casa substitui a academia? Veja 5 pontos a considerar
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos
Imagem de destaque
Terceira temporada do ‘Estrelas da Casa’ terá novo formato e foca em grupos musicais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados