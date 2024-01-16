Cachorro 'invade' entrada ao vivo de repórter da Globo e pede carinho

Repórter de afiliada da Globo faz carinho em cão durante entrada ao viv Crédito: Reprodução

O repórter Deivid Morona, do matinal Bom Dia Santa Catarina, não conseguiu passar informações durante uma entrada a vivo no jornal da afiliada da Globo. Mas o motivo é fofo: um cãozinho "invadiu" o espaço dele para brincar.

O vídeo viralizou e foi compartilhado até mesmo pelo profissional. Ele não conseguiu se concentrar. "Gente, desculpa. A gente está parado aqui para fazer uma entrada ao vivo e esse carinha aqui... Dá licença, cara. Ele não deixa a gente passar as informações. Quer me dar um abraço", disse, aos risos.

"Eu posso voltar depois? Aqui está difícil passar a informação", emendou ele, que era abraçado nas pernas pelo animal. Mesmo assim, Morona até que conseguiu falar algumas coisas sobre a reportagem que entraria na sequência, antes de novamente ser "atacado" pela fofura do cãozinho.