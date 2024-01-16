Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fofura!

Cachorro 'invade' entrada ao vivo de repórter da Globo e pede carinho

Repórter Deivid Morona não conseguiu passar as informações no Bom Dia Santa Catarina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 10:54

Repórter de afiliada da Globo faz carinho em cão durante entrada ao viv
Repórter de afiliada da Globo faz carinho em cão durante entrada ao viv Crédito: Reprodução
O repórter Deivid Morona, do matinal Bom Dia Santa Catarina, não conseguiu passar informações durante uma entrada a vivo no jornal da afiliada da Globo. Mas o motivo é fofo: um cãozinho "invadiu" o espaço dele para brincar.
O vídeo viralizou e foi compartilhado até mesmo pelo profissional. Ele não conseguiu se concentrar. "Gente, desculpa. A gente está parado aqui para fazer uma entrada ao vivo e esse carinha aqui... Dá licença, cara. Ele não deixa a gente passar as informações. Quer me dar um abraço", disse, aos risos.
"Eu posso voltar depois? Aqui está difícil passar a informação", emendou ele, que era abraçado nas pernas pelo animal. Mesmo assim, Morona até que conseguiu falar algumas coisas sobre a reportagem que entraria na sequência, antes de novamente ser "atacado" pela fofura do cãozinho.
Pelas redes sociais, os internautas gostaram. "Você o levou para casa? Diga que sim", torceu um deles.

Veja Também

BBB 24: Veja como foi primeira vez do sincerão no reality

Bruna Marquezine vira cidadã italiana e exibe passaporte aos fãs

Evaristo Costa continua na UTI e diz que doença de Chron entrou em remissão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachorro Famosos Pets Rede Globo Televisão Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados