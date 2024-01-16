Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Bruna Marquezine vira cidadã italiana e exibe passaporte aos fãs

Atriz, que estreou em Hollywood com 'Besouro Azul', está investindo na carreira internacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 08:34

Bruna Marquezine exibe passaporte italiano
Bruna Marquezine exibe passaporte italiano Crédito: Reprodução/Instagram/@brunamarquezine
Agora que está despontando na carreira internacional, Bruna Marquezine decidiu tirar sua cidadania italiana, nos mesmos moldes que muitos brasileiros de ascendência italiana têm feito.
A atriz já está com o passaporte em mãos e exibiu a novidade em seu perfil no Instagram. "Siri, toca 'Per Amore' na voz da Susana Vieira", brincou ela na rede social.
Com o passaporte italiano em mãos, a atriz é considerada cidadã europeia e pode viajar para lugares como os EUA sem precisar de visto, por exemplo. Ela também pode morar e trabalhar em alguns países da União Europeia.
Divulgado o trailer do filme 'Besouro Azul', que tem Bruna Marquezine no elenco
'Besouro Azul' tem Bruna Marquezine no elenco Crédito: Instagram/@brunamarquezine
Aos 28 anos, Bruna está vivendo o auge de sua carreira até agora. Ela estrelou no ano passado sua primeira produção hollywoodiana, "Besouro Azul".

Veja Também

Evaristo Costa continua na UTI e diz que doença de Chron entrou em remissão

Julio Iglesias é detido em aeroporto por conta do conteúdo de suas malas

Lucas Bissoli sobre Raquele do BBB 24: "Precisa de tempo para se mostrar"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bruna marquezine Famosos itália
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados