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Julio Iglesias é detido em aeroporto por conta do conteúdo de suas malas

Segundo jornal espanhol, o cantor, de 80 anos, correu risco de prisão ao desembarcar no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 16:39

Julio Iglesias, 80, ficou detido ao desembarcar no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, por conta do conteúdo que transportava em sua bagagem. O cantor espanhol viajava das Bahamas quando foi detido pelas autoridades do aeroporto.
Iglesias levava 42 kg de alimentos em sua bagagem, segundo divulgou o jornal espanhol Fiesta. Itens como cogumelos, framboesa e rúcula estavam em suas malas. Não se sabe por que o cantor transportava itens que não são difíceis de encontrar na maioria dos lugares. Segundo o jornal Marca, ele correu risco de prisão.
O cantor Julio Iglesias
O cantor Julio Iglesias Crédito: Reprodução/Instagram @julioiglesias
Mais tarde, o Presidente da República Dominicana e o Ministro da Cultura, pediram desculpas ao cantor porque tudo "foi um mal-entendido".
Ao que parece, há uma mosca que afeta a agricultura da região e eles tiveram que examinar todos os legumes e hortaliças com os quais o artista estava viajando.

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