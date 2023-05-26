Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial

O cantor Sidney Magal, 72, passou mal na noite desta quinta-feira (25) no momento em que fazia um show no Sesi de São José dos Campos, interior de São Paulo.

Ele foi atendido pela equipe de plantão no local, medicado e recebeu a orientação de não voltar ao palco. O cantor saiu no meio de uma música.

Nos bastidores, Magal informou o público que estava sendo medicado para a pressão normalizar. "Tudo está bem, inclusive o meu sangue. Vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse, numa referência a um de seus maiores sucessos.

Nesta quinta-feira (25) a equipe da FreeRadio esteve no show de Sidney Magal, que faz parte do circuito Sesi-SP, para cobrir o espetáculo "Rádio do Magal".



O cantor acabou passando mal em meio ao show, precisou sair, mas tranquilizou ao público: "tudo tá bem" pic.twitter.com/39CFxNcr38 — Free Radio (@freeradioapp) May 26, 2023

A apresentação continuou com os bailarinos e músicos que acompanham Magal na turnê.

O artista foi aplaudido e recebeu o apoio da plateia. Ele apresentava no local o show "Rádio do Magal", com entrada gratuita.

No espetáculo, ele canta grandes sucessos tocados o rádio, tanto dele como de outros artistas.

"Muitos dos sucessos como Meu Sangue Ferve, Tenho e Sandra Rosa Madalena perduram por 40 anos no gogó da galera porque foi o rádio quem estourou e fez parte do dia a dia de milhões de pessoas", disse.

A carreira do artista foi contada na biografia "Sidney Magal: muito mais que um amante latino", da escritora Bruna Ramos da Fonte.