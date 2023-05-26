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Na última quinta

Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos

Artista foi atendido por equipe médica e, nos bastidores, tranquilizou o público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:43

Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos
Sidney Magal passa mal durante show em São José dos Campos Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial
O cantor Sidney Magal, 72, passou mal na noite desta quinta-feira (25) no momento em que fazia um show no Sesi de São José dos Campos, interior de São Paulo.
Ele foi atendido pela equipe de plantão no local, medicado e recebeu a orientação de não voltar ao palco. O cantor saiu no meio de uma música.
Nos bastidores, Magal informou o público que estava sendo medicado para a pressão normalizar. "Tudo está bem, inclusive o meu sangue. Vou mostrar que o meu sangue ferve por vocês", disse, numa referência a um de seus maiores sucessos.
A apresentação continuou com os bailarinos e músicos que acompanham Magal na turnê.
O artista foi aplaudido e recebeu o apoio da plateia. Ele apresentava no local o show "Rádio do Magal", com entrada gratuita.
No espetáculo, ele canta grandes sucessos tocados o rádio, tanto dele como de outros artistas.
"Muitos dos sucessos como Meu Sangue Ferve, Tenho e Sandra Rosa Madalena perduram por 40 anos no gogó da galera porque foi o rádio quem estourou e fez parte do dia a dia de milhões de pessoas", disse.
A carreira do artista foi contada na biografia "Sidney Magal: muito mais que um amante latino", da escritora Bruna Ramos da Fonte.
Também foi retratada no musical de mesmo nome, que mostrou o homem por trás do rebolado e do clima de sedução.

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