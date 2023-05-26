Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Competição

Hellena Borgys é a campeã do reality 'Caravana das Drags'

Episódio final teve a participação de Gretchen e Fafá de Belém
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 10:46

Hellena Borgys é a campeã do reality 'Caravana das Drags'
Hellena Borgys é a campeã do reality 'Caravana das Drags' Crédito: Reprodução/Instagram/@hellenaborgys
A drag Hellena Borgys é a campeã da Caravana das Drags. O episódio final da 1ª temporada do reality show foi divulgado na noite desta quinta-feira (25) pelo Prime Vídeo e consagrou a artista, que é produzida pelo bailarino mineiro Uátila Coutinho.
O programa, que teve nove episódios, foi totalmente gravado em 2022 e contou com Xuxa Meneghel como apresentadora, ao lado de Ikaro Kadoshi. No episódio de despedida, o júri foi composto pela dançarina Gretchen e pela cantora Fafá de Belém.
Borgys enfrentou uma dificuldade a mais na etapa decisiva: diagnosticada com Covid-19, ela teve que se apresentar na sala de sua casa, enquanto as rivais performaram no palco da Caravana. Além do título de soberana, a drag faturou R$ 150 mil.
As drags Gaia do Brasil e Frimes ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.

Veja Também

Rita Lee vira nome de parque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Kim Kardashian acusa Kanye West de criar boato de affair com Drake

Chef de cozinha diz ter sido destratado por Claudia Tenório na TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados