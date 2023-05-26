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Kim Kardashian acusa Kanye West de criar boato de affair com Drake

Chorando, a empresária diz que está exausta do comportamento do ex-marido, na série ‘The Kardashians’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 10:16

Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos
Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos Crédito: Instagram/@kimkardashian
Kim Kardashian chora ao falar sobre o fim do casamento com o rapper Kanye West e o que ele a fez passar desde então, no novo episódio da terceira temporada da série The Kardashians. A empresária diz para a mãe, Kris Jenner, que está exausta do comportamento do cantor.
Kim aparece aos prantos, enquanto é consolada pela irmã Khloé. Ela relembra como Kanye a menospreza por sua sex tape, vazada em 2007, e que ele faz questão de sempre que possível trazer o assunto à tona. A empresária também acusa o ex-marido de iniciar o rumor de que ela o teria traído com o rapper Drake. Após seis anos de casamento, os dois se separaram, em fevereiro de 2021.
"Todas as m**das dele vão ser muito mais prejudiciais para as crianças um dia do que a minha fita", diz a empresária, confessando ter crises de ansiedade por causa de Kanye West.
"Mesmo com toda a loucura de coisas que Kanye diz sobre nós, como eu nunca comento, nunca posto", fala Kim para a mãe, que responde: "Ele inventou a narrativa mais insana sobre você e a fita, e nós ficamos em silêncio durante todas as mentiras, todas as coisas".
"Acho que posso lidar com qualquer coisa, só fico com o coração partido por minha mãe, que ela tem que lidar com tantas coisas de tantos lados diferentes. E eu tenho que sentar aqui e não dizer nada", emenda Kim, dizendo que sabe o que é melhor para os filhos.
A fundadora da SKIMS, que é mãe de North, de 9 anos, Saint, 7, Chicago, 5 e Psalm, 3, frutos de seu relacionamento com Kanye West, disse recentemente que não tem certeza do que seu futuro romântico reserva, mas que está aberta para ter mais filhos e se casar novamente um dia.

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