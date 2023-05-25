Diva do rock: jornal britânico divulga causas da morte de Tina Turner

Tina Turner: cantora lutou contra várias doenças no final da vida Crédito: Reuters/Folhapress

Tina Turner morreu por causas naturais na última quarta-feira (24), aos 83 anos em sua casa em Zurique, na Suíça. A informação foi confirmada ao britânico Daily Mail pelo porta-voz da cantora.

Segundo o jornal, a morte de Tina seguiu uma "longa e inespecífica doença". Ela havia batalhado anteriormente contra um câncer intestinal e sofreu de hipertensão severa durante 40 anos. A cantora também passou por transplante de rim, doado por seu próprio marido, Erwin Bach, em 2016.