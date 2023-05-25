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Luto na música

Diva do rock: jornal britânico divulga causas da morte de Tina Turner

Segundo site, cantora faleceu de causas naturais, após anos de tratamento contra câncer no intestino, hipertensão severa e um transplante de rim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 17:52

Tina Turner durante o Swiss Sports Awards gala, na Suíça, em 2011
Tina Turner: cantora lutou contra várias doenças no final da vida Crédito: Reuters/Folhapress
Tina Turner morreu por causas naturais na última quarta-feira (24), aos 83 anos em sua casa em Zurique, na Suíça. A informação foi confirmada ao britânico Daily Mail pelo porta-voz da cantora.
Segundo o jornal, a morte de Tina seguiu uma "longa e inespecífica doença". Ela havia batalhado anteriormente contra um câncer intestinal e sofreu de hipertensão severa durante 40 anos. A cantora também passou por transplante de rim, doado por seu próprio marido, Erwin Bach, em 2016.
Os representantes da rainha do rock 'n' roll anunciaram sua morte na última quarta-feira com a seguinte mensagem: "com ela o mundo perde uma lenda da música e modelo de pessoa".

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