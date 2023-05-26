Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eterna

Rita Lee vira nome de parque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Em decreto, prefeitura cita a irreverência da cantora e a paixão dela pela cidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 10:18

Apresentação da cantora Rita Lee no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 2013
Apresentação da cantora Rita Lee no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 2013 Crédito: Julia Chequer/Folhapress
A cantora e compositora Rita Lee, morta aos 75 anos no dia 8 de maio, virou nome de parque no Rio de Janeiro.
A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial, na quarta (24), decreto que oficializa o nome da artista para o boulevard olímpico, localizado dentro do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.
O Parque Rita Lee é uma área de 36 mil metros quadrados que será transformada em parque público natural. As obras começaram em fevereiro deste ano.
O espaço recebeu nos últimos anos a cidade do rock do Rock In Rio.
No decreto, a prefeitura ressaltou o perfil irreverente e libertário de Rita e a sua paixão pelo Rio.
O parque ficará em uma rota que conecta as principais áreas do parque -arenas, terraços e uma esplanada para eventos em frente à lagoa de Jacarepaguá.
Também haverá no local um bosque com 900 árvores e 16 mil arbustos, quadras esportivas, praças, skate park, praça molhada e pisos coloridos.
Em São Paulo, fãs chamam o planetário do parque Ibirapuera de Rita Lee, apesar de não haver essa homenagem oficial. A cantora foi velada no local pela família, amigos e fãs.
Segundo um dos filhos dela, João Lee, a artista tinha uma relação de proximidade com o parque, onde fazia piqueniques com a família.
"O planetário do Ibirapuera era o must semanal, e depois da sessão, uma banana-split na lanchonete ao lado", escreveu a cantora em sua primeira autobiografia.
O jornalista e editor Guilherme Samora, amigo de Rita e colaborador de suas memórias, defende que o nome dela seja dado a uma avenida de São Paulo e cita a avenida Paulista.

Veja Também

Kim Kardashian acusa Kanye West de criar boato de affair com Drake

Maíra Cardi surge de cadeira de rodas e deixa seguidores intrigados

Chef de cozinha diz ter sido destratado por Claudia Tenório na TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados