Show de Fernando e Sorocaba é cancelado após Justiça entender que cidade está em déficit orçamentário

Fernando e Sorocaba Crédito: Cadu Fernandes/Divulgação

Estava tudo certo para que a dupla Fernando e Sorocaba cantasse no Rodeio Euclides 2023, na cidade de Euclides da Cunha Paulista (345 km de SP), mas a Justiça decidiu que o município não poderia arcar com o cachê dos shows devido a um déficit orçamentário. Procurada, a dupla não respondeu.

O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado e cancelou shows das duplas sertanejas Fernando e Sorocaba, além das duplas Antony e Gabriel e Jads e Jadson que deveriam acontecer entre os dias 14 e 16 deste mês.

Conforme o Tribunal de Justiça, o déficit financeiro da cidade chegou a atingir R$ 4,7 milhões só até maio de 2023. E os valores que deveriam ser pagos pelas contratações dos artistas girariam em torno dos R$ 540 mil.

Atualmente a cidade enfrenta problemas na infraestrutura e possui necessidades maiores para investimentos. Com isso, o município alterou a programação da festa com apresentações de artistas bem menos conhecidos.

Em nota, a prefeitura de Euclides da Cunha Paulista afirma que "o município tem mantido suas obrigações em dia e que eventuais déficits orçamentários são calculados ao longo de um período de 12 meses".