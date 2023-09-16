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Show de Fernando e Sorocaba é cancelado após Justiça entender que cidade está em déficit orçamentário

Festa aconteceria em Euclides da Cunha Paulista, mas denúncias fizeram com que evento alterasse programação por não poder pagar os cachês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 15:35

Fernando e Sorocaba
Fernando e Sorocaba Crédito: Cadu Fernandes/Divulgação
Estava tudo certo para que a dupla Fernando e Sorocaba cantasse no Rodeio Euclides 2023, na cidade de Euclides da Cunha Paulista (345 km de SP), mas a Justiça decidiu que o município não poderia arcar com o cachê dos shows devido a um déficit orçamentário. Procurada, a dupla não respondeu.
O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu a um pedido do Ministério Público do Estado e cancelou shows das duplas sertanejas Fernando e Sorocaba, além das duplas Antony e Gabriel e Jads e Jadson que deveriam acontecer entre os dias 14 e 16 deste mês.
Conforme o Tribunal de Justiça, o déficit financeiro da cidade chegou a atingir R$ 4,7 milhões só até maio de 2023. E os valores que deveriam ser pagos pelas contratações dos artistas girariam em torno dos R$ 540 mil.
Atualmente a cidade enfrenta problemas na infraestrutura e possui necessidades maiores para investimentos. Com isso, o município alterou a programação da festa com apresentações de artistas bem menos conhecidos.
Em nota, a prefeitura de Euclides da Cunha Paulista afirma que "o município tem mantido suas obrigações em dia e que eventuais déficits orçamentários são calculados ao longo de um período de 12 meses".
Diz ainda que a cidade "reitera seu compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e o bem-estar de sua população".

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