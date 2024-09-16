Shakira dança de vestido em boate e reclama de filmagens impróprias

O que era para ser uma noite de celebração virou uma chateação para a colombiana Shakira. Isso porque ela marcou presença na boate Liv, em Miami, e reclamou de pessoas filmando por baixo de seu vestido.
A colombiana subiu num palco para dançar trechos da nova canção, "Soltera". Ela usava um vestido, mas logo a empolgação se transformou em preocupação quando a cantora avistou mais abaixo algumas pessoas filmando com o celular (assista abaixo).
A princípio, fez um sinal para elas como quem quer dizer: "estou de olho em vocês", tampando com as mãos as pernas. Mas logo depois fez outro sinal de que estava insatisfeita com aquela situação e abandonou o palco.
Na mesma boate, Shakira se encontrou com Anitta. Pelas redes sociais, muitos fãs torcem para que as duas façam músicas juntas.