Shakira dança de vestido em boate e reclama de filmagens impróprias

Shakiradança de vestido em boate nos EUA Crédito: Reuters/Folhapress

O que era para ser uma noite de celebração virou uma chateação para a colombiana Shakira. Isso porque ela marcou presença na boate Liv, em Miami, e reclamou de pessoas filmando por baixo de seu vestido.

A colombiana subiu num palco para dançar trechos da nova canção, "Soltera". Ela usava um vestido, mas logo a empolgação se transformou em preocupação quando a cantora avistou mais abaixo algumas pessoas filmando com o celular (assista abaixo).

A princípio, fez um sinal para elas como quem quer dizer: "estou de olho em vocês", tampando com as mãos as pernas. Mas logo depois fez outro sinal de que estava insatisfeita com aquela situação e abandonou o palco.