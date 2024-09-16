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Shakira dança de vestido em boate e reclama de filmagens impróprias

Colombiana encontrou Anitta em evento de Miami. Ela subiu num palco para dançar trechos da nova canção, "Soltera"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 10:16

Shakira anuncia álbum após hit em que alfineta Piqué
Shakiradança de vestido em boate nos EUA Crédito: Reuters/Folhapress
O que era para ser uma noite de celebração virou uma chateação para a colombiana Shakira. Isso porque ela marcou presença na boate Liv, em Miami, e reclamou de pessoas filmando por baixo de seu vestido.
A colombiana subiu num palco para dançar trechos da nova canção, "Soltera". Ela usava um vestido, mas logo a empolgação se transformou em preocupação quando a cantora avistou mais abaixo algumas pessoas filmando com o celular (assista abaixo).
A princípio, fez um sinal para elas como quem quer dizer: "estou de olho em vocês", tampando com as mãos as pernas. Mas logo depois fez outro sinal de que estava insatisfeita com aquela situação e abandonou o palco.
Na mesma boate, Shakira se encontrou com Anitta. Pelas redes sociais, muitos fãs torcem para que as duas façam músicas juntas.

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