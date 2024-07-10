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Final

Shakira é anunciada como atração musical da final da Copa América

Cantora colombiana será a atração do intervalo da partida, que ocorre no domingo, 14 de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 08:34

Shakira nega que descobriu traição de Piqué por conta de geleia
Shakira  Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A Conmebol não fez muito mistério com relação a atração musical da final da Copa América 2024. A entidade escolheu a cantora Shakira e fez o anúncio nesta terça-feira (8). A decisão acontece no domingo, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos. "Shakira é uma estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro", começou Alejandro Domínguez, presidente da associação.
Ele continuou elogiado a cantora no comunicado oficial: "Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte".
Ainda não foi divulgado o repertório do show de Shakira, que mora em Miami há um ano. Ela deixou Barcelona, Espanha, após a separação do ex-jogador Gerard Piqué. Os dois anunciaram o fim do casamento de 12 anos em junho de 2022, depois da traição dele com a atual namorada Clara Chía.
A final da Copa América ainda não foi definida. A Argentina enfrenta o Canadá, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, pela primeira semifinal, e o Uruguai joga contra a Colômbia, amanhã, no mesmo horário, no Bank of America Stadium. A partida decide o segundo finalista.

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