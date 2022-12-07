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Shakira convida Raphael Vicente para dançar em seu próximo show no Brasil

Cantora compartilhou o vídeo feito pelo influenciador digital em que ele dança a música ‘Waka waka’, composta por Shakira para a copa de 2010
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 07:44

Shakira cantou a música
Shakira cantou a música "Waka waka", tema oficial da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010 Crédito: Reprodução/Youtube/Shakira
Depois de ter sido surpreendido com o compartilhamento de seu vídeo por Shakira, o influenciador digital Raphael Vicente recebeu mais um afago da diva pop. Na tarde desta terça, 6, a cantora colombiana convidou o influenciador a estar com ela no palco no próximo show que ela fizer no Brasil.
Shakira retuitou o post de Raphael em que ele dizia ter perdido a reação com o elogio a seu vídeo. "E eu também estou muito feliz de te ver tão emocionado! Você vai ter que dançar comigo na minha próxima apresentação no Brasil", escreveu a cantora.
Mais cedo, Shakira publicou o vídeo produzido por Raphael que tem como música-tema Waka Waka. A gravação é um conteúdo especial feito pelo influenciador para a Copa do Mundo. Emocionado, Raphael Vicente escreveu: "Meu Deus, como vou responder a Shakira?"

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