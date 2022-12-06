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Ashton Kutcher chora ao falar do irmão gêmeo e comenta diagnóstico de vasculite

Ator participou do programa ‘The Checkup With Dr. David Agus’ e se abriu sobre a relação com o irmão gêmeo e sobre a recuperação da doença que o deixou sem ver e andar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 15:31

Ashton Kutcher diz ter sorte de estar vivo após ficar sem ver
Ashton Kutcher Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
Ashton Kutcher chorou ao falar sobre sua relação com seu irmão gêmeo, Michael, durante uma participação no programa The Checkup With Dr. David Agus, que chegou ao Paramount+ nesta terça-feira, 6.
O ator revelou como se sentiu com o diagnóstico de paralisia cerebral do irmão e lembrou de uma experiência de quase morte sofrida por ele quando ambos tinham 13 anos.
"Ele teve uma parada cardíaca no quarto [do hospital]. Eu conheço esse barulho porque agora eu tenho visitado ocasionalmente e vejo a coisa ir e ela se apaga. E eles [me diziam]: 'você tem que ir' e me agarravam. E eles me levaram para fora e eu fiquei tipo, 'o que diabos está acontecendo?'", disse.
A parada cardíaca de Michael foi causada por conta de uma cardiomiopatia vital, que fez com que ele precisasse passar por um transplante de coração.
Kutcher também revelou que se sentia culpado pelo seu sucesso enquanto seu irmão vivia com a doença: "Eu pensava 'como posso ser tão sortudo e o meu irmão ter nascido com paralisia cerebral, depois passar por um transplante de coração e depois ter essa coisa de coágulo no sangue?'. Coisas que você fala 'quem tem que passar por isso? Como eu posso ter tanta sorte?'"
Segundo o artista, ele e o Michael tiveram uma conversa franca, na qual o irmão disse: "Toda vez que você sente pena de mim, você me faz menor. Essa é a única vida que eu tenho, então pare de sentir pena da única coisa que eu tenho". Para Kutcher, foi esse momento que mudou a relação dos dois.

Diagnóstico de vasculite

Durante a conversa com o Dr. David Agus, Kutcher também desabafou sobre o diagnóstico de vasculite. Em agosto, ele revelou que sofreu com a doença e ela o deixou sem ver, ouvir e andar.
"Acordei um dia e estava com problemas de visão, mal conseguia enxergar. Nocauteou minha audição, que tirou meu equilíbrio e eu não conseguia andar. Eu tive vasculite, como vocês sabem bem", lembrou.
Segundo o ator, as dificuldades que ele passou com a doença fizeram com que ele repensasse a forma como vivia: "Quando você fica de cara a cara com a morte, você, instintivamente começa a pensar no que fará hoje".
"Você não aprecia as coisas até elas irem embora. Até você ficar, ‘eu não sei se vou poder ver de novo, não sei se vou poder ouvir de novo, se vou poder andar de novo’", disse.
Kutcher, contudo, explicou que está praticamente recuperado. "Eu era incapaz de andar e pensei 'espere um segundo, se eu puder ir de não conseguir andar para correr uma maratona em um período de três anos, então posso deixar isso fazer parte do passado e ficar tipo: 'Voltei. Estou bem'", disse, se referindo ao fato de que conseguiu completar a Maratona de Nova York em novembro.

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