Morre Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó, e dupla cancela show

"Chitãozinho & Xororó" Crédito: Globo/Gustavo Scatena

Chitãozinho e Xororó lamentaram a morte da irmã, Rosaria Lima, em publicação feita nas redes sociais na segunda-feira, 5. O Estadão tentou contato com a assessoria para saber a causa e o local da morte, mas não obteve retorno sobre essas informações até o momento desta publicação.

"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservarem nesse momento de profunda dor", dizia a nota enviada à imprensa.

Uma das assessoras da dupla, no entanto, afirmou que apenas o show da segunda-feira, 5, no navio de Zezé Di Camargo e Luciano, fora cancelado. Ela não deu outras informações sobre a agenda de shows de Chitãozinho e Xororó.

"Sobre ingressos, as pessoas devem procurar a organização do evento", completou sobre o cancelamento da apresentação.

Chitãozinho usou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para lamentar a morte da irmã e agradecer pelas mensagens de apoio de amigos e dos fãs.