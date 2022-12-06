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Morre Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó, e dupla cancela show

Sertanejos, que se apresentariam no navio de Zezé di Camargo e Luciano, lamentaram a morte da irmã
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 14:17

TV Globo exibe o especial ‘Chitãozinho & Xororó – 50 anos de história’ no dia 1º de junho
"Chitãozinho & Xororó" Crédito: Globo/Gustavo Scatena
Chitãozinho e Xororó lamentaram a morte da irmã, Rosaria Lima, em publicação feita nas redes sociais na segunda-feira, 5. O Estadão tentou contato com a assessoria para saber a causa e o local da morte, mas não obteve retorno sobre essas informações até o momento desta publicação.
"É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosaria Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservarem nesse momento de profunda dor", dizia a nota enviada à imprensa.
Uma das assessoras da dupla, no entanto, afirmou que apenas o show da segunda-feira, 5, no navio de Zezé Di Camargo e Luciano, fora cancelado. Ela não deu outras informações sobre a agenda de shows de Chitãozinho e Xororó.
"Sobre ingressos, as pessoas devem procurar a organização do evento", completou sobre o cancelamento da apresentação.
Chitãozinho usou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para lamentar a morte da irmã e agradecer pelas mensagens de apoio de amigos e dos fãs.
"Estamos passando por um momento muito difícil na nossa família. Perdemos a nossa irmã nesse final de semana. Eu quero agradecer o carinho de vocês e as mensagens que recebo dos fãs e amigos. Agora, só nos resta rezar pela alma dela. Que ela esteja no paraíso, junto de Deus", disse.

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