Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Sertanejo Leonardo lamenta 25 anos da morte do irmão Leandro: 'Eterna saudade'
Homenagem

Sertanejo Leonardo lamenta 25 anos da morte do irmão Leandro: 'Eterna saudade'

Ex-dupla do cantor morreu aos 36 anos, após falência múltipla de órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 11:11

A dupla sertaneja Leandro & Leonardo
A dupla sertaneja Leandro & Leonardo Crédito: Folhapress/Folhapress
O cantor Leonardo lamentou os 25 anos da morte de seu irmão e ex-parceiro musical, Leandro, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Em post no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto da dupla com a legenda: "Eterna saudade, 25 anos". Nos stories, Leonardo reforçou a mensagem com outra imagem deles.
Leandro morreu em 1998, aos 36 anos, após uma falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer no pulmão direito. O corpo do artista foi velado em um cortejo acompanhado por mais de 150 mil pessoas.
O sertanejo deixou quatro filhos. O mais velho deles, Thiago, também recordou a data em publicação nas redes sociais. "Vinte e cinco anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo. Te amo até o infinito e muito obrigada pelos anos que vivemos", escreveu ele.

Veja Também

Como foi encontro do papa com artistas, que não teve aparição de Caetano Veloso

Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle e será indenizada em R$ 50 mil

Tribunal de Justiça reabre ação sobre união estável de Gugu Liberato e Thiago Salvático

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados