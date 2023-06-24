Sertanejo Leonardo lamenta 25 anos da morte do irmão Leandro: 'Eterna saudade'

O cantor Leonardo lamentou os 25 anos da morte de seu irmão e ex-parceiro musical, Leandro, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (23). Em post no Instagram, o sertanejo compartilhou uma foto da dupla com a legenda: "Eterna saudade, 25 anos". Nos stories, Leonardo reforçou a mensagem com outra imagem deles.

Leandro morreu em 1998, aos 36 anos, após uma falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer no pulmão direito. O corpo do artista foi velado em um cortejo acompanhado por mais de 150 mil pessoas.

O sertanejo deixou quatro filhos. O mais velho deles, Thiago, também recordou a data em publicação nas redes sociais. "Vinte e cinco anos sem você. Como seria se estivesse aqui? Quantas coisas seriam diferentes? Tantas perguntas que nunca irei saber a resposta, mas Deus quis dessa forma e sei que um dia estaremos juntos de novo. Te amo até o infinito e muito obrigada pelos anos que vivemos", escreveu ele.