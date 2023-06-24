Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Como foi encontro do papa com artistas, que não teve aparição de Caetano Veloso
Na última sexta (23)

Como foi encontro do papa com artistas, que não teve aparição de Caetano Veloso

Evento com 250 convidados celebrou nova ala de arte da Capela Sistina e foi ponte entre o Vaticano e nomes admirados da arte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:41

Papa Francisco no Rio de Janeiro, em 2013
Papa Francisco no Rio de Janeiro, em 2013 Crédito: Daniel Marenco/Folhapress
Um grupo de 250 artistas foi convidado a participar de um evento fechado com o papa Francisco nesta sexta-feira, 23, no Vaticano. O programa foi criado para celebrar a inauguração da ala de arte contemporânea do Museu do Vaticano.
Entre os presentes, estavam os brasileiros Jonathas de Andrade, Vik Muniz, Ana Maria Machado e Nelson Felix. O cantor Caetano Veloso foi convidado, mas cancelou a ida a Roma por uma gripe.
Além deles, nomes como a artista colombiana Dori Salcedo, o cineasta americano Abel Ferrara e a artista americana Laurie Anderson estavam presentes no evento, que começou pontualmente às 19h30 na Capela Sistina. Apesar da diversidade global, a maioria dos convidados era de origem italiana.
O papa Francisco chegou no lugar apenas às 21h, porém, com um violino marcando sua entrada. Levado em uma cadeira de rodas, ele foi acomodado em um assento mais confortável no púlpito. De lá, fez um discurso aos convidados, onde tratou dos pormenores das artes como uma manifestação da alma.
De acordo com Jonathas de Andrade, a inauguração serviu como espaço para o Vaticano buscar a conversa com os artistas. Para o artista, a igreja católica tem a reputação de se fechar para as artes.
"Tinha esse clima de abrir o diálogo com a classe artística, e eu senti dos artistas que estavam todos ali tentando entender aquela seleção de nomes, que nunca ficou explicada."
Andrade ainda afirma que autoridades do Vaticano conversaram de maneira individual com ele e outros artistas, para expressar sua admiração pelas obras que produzem.

Veja Também

Klara Castanho vence ação contra Antonia Fontenelle e será indenizada em R$ 50 mil

Tribunal de Justiça reabre ação sobre união estável de Gugu Liberato e Thiago Salvático

Rita sempre disse que queria ir primeiro do que eu, conta Roberto de Carvalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados