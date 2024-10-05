Série para maiores de 18 anos com Bruna Marquezine ganha teaser

Bruna Marquezine utiliza sobrancelhas levemente preenchidas e penteadas para cima Crédito: Imagem: Andrea Raffin | Shutterstock

Com estreia prevista para novembro no streaming da Disney, "Amor da Minha Vida" teve seu primeiro teaser divulgado nesta sexta-feira (4). A série de dez episódios traz Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros nos papéis principais.

Eles interpretam os melhores amigos Bia e Victor, que compartilham confidências e frustrações amorosas. Enquanto Victor enfrenta a monotonia de um relacionamento antigo, Bia acumula namoros curtos e desacredita no amor. A produção tem classificação indicativa 18+.

O elenco conta ainda com Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Sophia Abrahão, Ana Hikari, João Villa, Rayssa Bratillieri, Bruna Spínola, David Reis, Bryan Ruffo, Agda Couto, Pâmela Morais, Marcello Melo e Dja Martins. Fernanda Paes Leme e João Guilherme, namorado de Bruna, fazem participações especiais.

Bruna assina ainda a codireção da série ao lado de René Sampaio, diretor de "Eduardo e Mônica" e "Faroeste Caboclo". Em nota enviada à imprensa, René falou sobre a experiência de compartilhar a direção com ela: "Senti desde o primeiro contato que, além do trabalho como atriz, ela tinha muito para contribuir criativamente nessa série."

"Codirigir foi delicioso, divertidíssimo. Essa ideia surgiu quando o projeto foi apresentado para mim lá atrás. René Sampaio, nosso diretor, muito generoso, disse que achava que eu tinha total capacidade", comemorou Bruna.

"Amor da Minha Vida" estreia dia 22 de novembro no Disney+. O roteiro é assinado por Matheus Souza, Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri, sob a supervisão final de Marcos Bernstein. A produção é da Barry Company e da Intro Pictures.