Bruna Marquezine: 'Tenho fé na instituição falida do casamento'

Bruna Marquezine pretende formar uma família Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine falou sobre planos para sua vida em entrevista à versão espanhola da revista Elle. Questionada sobre quais seus sonhos no momento, afirmou: "Em nível pessoal, formar uma família, viver uma paixão fulminante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição falida do casamento."

Recentemente, o cantor João Guilherme foi apontado como possível namorado da atriz. Seu pai, o sertanejo Leonardo, inclusive, chegou a chamá-la de "nora" e dizer que ela estava "aprovadíssima" pela família em entrevista.

Já profissionalmente, Bruna Marquezine destacou: "Quero trabalhar muito, no Brasil e no exterior. Quero interpretar uma personagem tão diferente de mim que nem a minha mãe me reconheça [risos]."