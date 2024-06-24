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Sonhos

Bruna Marquezine: 'Tenho fé na instituição falida do casamento'

"Formar uma família, viver uma paixão fulminante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição falida do casamento"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:20

Bruna Marquezine: 'Tenho fé na instituição falida do casamento'
Bruna Marquezine pretende formar uma família Crédito: Reprodução/Instagram
Bruna Marquezine falou sobre planos para sua vida em entrevista à versão espanhola da revista Elle. Questionada sobre quais seus sonhos no momento, afirmou: "Em nível pessoal, formar uma família, viver uma paixão fulminante e um amor sereno, ter filhos e uma fazenda. Tenho fé na instituição falida do casamento."
Recentemente, o cantor João Guilherme foi apontado como possível namorado da atriz. Seu pai, o sertanejo Leonardo, inclusive, chegou a chamá-la de "nora" e dizer que ela estava "aprovadíssima" pela família em entrevista.
Já profissionalmente, Bruna Marquezine destacou: "Quero trabalhar muito, no Brasil e no exterior. Quero interpretar uma personagem tão diferente de mim que nem a minha mãe me reconheça [risos]."
A atriz ainda refletiu sobre a fama: "Não se pode dizer que seja de todo ruim. E nem de todo boa. Na maioria das vezes, resulta em algo terrível. Claro, tenho muitos privilégios graças à visibilidade que meu trabalho proporciona. Mas eu desejaria que fosse só isso: um trabalho. Que tivesse o mesmo reconhecimento que um médico ou um professor."

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