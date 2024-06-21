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Celebridades

'Ela é agora minha nora e isso é um presente de Deus', diz Leonardo sobre Bruna Marquezine

Sertanejo aprova o namoro do caçula com atriz e afirma que a família irá 'recebê-la de braços abertos'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 09:35

Leonardo aprova namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine
Leonardo aprova namoro de João Guilherme e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
Leonardo, 60, aprova o namoro do filho João Guilherme, 22, com atriz Bruna Marquezine, 28. O cantor, que contou ter ficado surpreso com os rumores sobre o romance, ainda não foi apresentado oficialmente a nova namorada do caçula, fruto de um namoro do cantor com a ex-bailarina Naira Ávilla.
"Estou achando ótimo, nem sonhava em conhecer pessoalmente a Bruna Marquezine. Ela é agora minha nora e isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima", disse o intérprete de "Não Aprendi Dizer Adeus" em entrevista ao "Balanço Geral", da Record.
O cantor lembrou ter visto Marquezine quando era criança. "A Bruna, tive o prazer de encontrá-la quando ela tinha oito anos de idade, fui fazer um show no Rio de Janeiro, acho que ela nem deve lembrar disso, encontrei a mãe dela e ela. A gente encontrou aquela carinha linda, não mudou nada; ela só cresceu, a carinha é a mesma coisa".
Leonardo ainda disse que ele e a família irão receber bem a atriz. "Vamos receber de braços abertos". Bruna e João ainda não confirmaram o namoro publicamente, mas já foram vistos aos beijos em um aeroporto, e juntinhos em diversas ocasiões, como o desfile da nova marca de roupa de Sasha Meneghel e na festa de aniversário de Giovanna Lancellotti.

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