Amado Batista, Chefin, Cidade do Reggae e Trio Clandestino agitam a sexta (21)

Shows
Emoções Líricas: um concerto da alma
Apresentação de ópera com a cantora Flávia Scardua no Palácio Sônia Cabral. Horário: às 20h. Ingressos: R$ 10. Rua São Gonçalo, 41, Centro, Vitória
Baile do Tunão
Com Chefin (rap), a partir das 22h, no Ilha Shows. Pista: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia e meia solidária). Camarote: R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia e meia solidária), à venda no site Zig.tickets. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
Hey Jude & Orquestra
Show em tributo aos Beatles, a partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Mesas: R$ 1150 (mesa ouro), R$ 690 (mesa prata). Cadeiras prata (Lote 1): R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia e meia solidária). Cadeiras ouro (Lote 1): R$ 240 (inteira), R$ 120 (meia e meia solidária). Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras
Festa de 134 anos de Cariacica
Comemoração dos 134 anos de Cariacica. Data: 21, 22 e 23 de junho. Na sexta as atrações serão Rony e Ricy, Amado Batista e Taiana França, a partir das 19h30, no Parque de Exposições de Cariacica. Área do Parque de Exposições de Cariacica, no Parque o Cravo e a Rosa. Alameda da Frincasa, s/nº, Nova Brasília
Especial
Festa Centenária do Caboclo Bernardo
Festa Centenária do Caboclo Bernardo em Regência. Data: 21 e 22 de junho. Na sexta, Trio Clandestino (20h30) e Cidade do Reggae (23h) se apresentarão. Gratuito. Local: Regência, Linhares
Festa de Cachoeiro
Festa em homenagem a São Pedro, padroeiro de Cachoeiro. Com Feira de Artesanato Art’s na Praça “São João” e Festival de Quadrilha. Data: 21 a 30 de junho. Gratuito. Avenida Beira-Rio, 1, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Veja a programação dos próximos dias
Festas juninas
7º Arraiá da Praça
Arraiá da Praça em Jardim Camburi às 18h. Data: 21, 22 e 23 de junho. Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, 104, Jardim Camburi, Vitória
Pataquada Junina 2
Com Quarto D, Gosto Amargo, Julia e as Choronas, Meia Vida e Fish N Chips no Garage Pub a partir das 22h. Ingressos: R$ 10. Garage Pub, na Rua Álvares Cabral 78, Parque Residencial de Laranjeiras, Serra
Festas e baladas
Diosa
Com Moreno Loss, Titânia, Bravado e Ysa no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25 (as primeiras 100 pessoas entram gratuitamente). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória
Descontrolada
Com Well, Cris, Luke, Isa Faustini e Duds no Fluente a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
Samba na Toca
Com samba, pagode e brasilidades na A Selva a partir das 21h. Entrada (1° lote): R$ 20, vendas no site Zig.tickets. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória
Barlavento
Com André Alvim, Shaskia e Luuh no Barlavento a partir das 19h. Entrada: R$ 25 (com nome na lista, colocar através do link na bio do perfil @barlaventovix). Avenida Dante Michelini, K1, Vitória
Gordinho Sambão
Com Pagolife, Primeira Classe e DJ Fabrício no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória
I am The Samba
Com Samba Jr, Maycon Sarmento e DJ Guilherme Corrêa no Gordinho Praia do Canto a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Pista: R$ 30. VIP: R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória
Oasis Rock Day
Com a banda Calicanto no Oasis Beach Club a partir das 20h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória
Música ao vivo
Brasilidades
Apresentação de brasilidades (samba, MPB, samba-rock) com Gustavo Braz na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória
Trilha
Apresentação de rock com a banda Trilha no Pub 426 a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Brasil Pandeiro
Samba raiz e pagode clássico 90's no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória
Especial Forró Pé-de-Samba
Samba da Lu na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h. Couvert: informado no local. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória
MPB na Curva
Com Luiza Dutra no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória
Boteco Boa Praça
Com Paulo Borges PH (ritmos variados) no Boteco Boa Praça a partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, LOJA 1, Praia do Canto, Vitória
Cinema
Levante
Sinopse: Sofia é uma jovem atleta que descobre estar grávida às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira como esportista. Na tensão do momento, ela só tem uma certeza: não pode virar mãe. Horário: 16h30. Duração: 100 minutos. Campus de Goiabeiras da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
La Chimera
Sinopse: Ambientada na zona rural da Toscana da década de 1980, Arthur é um jovem arqueólogo que se envolve com um grupo de ladrões de túmulos repletos de relíquias da era etrusca, que se dedica à venda desses objetos ao mercado de arte. Horário: 20h. Duração: 130 minutos. Campus de Goiabeiras da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
A Serena Onda que o Mar me Trouxe
Sinopse: A Serena Onda que o Mar me Trouxe é um documentário que retrata a uma viagem pela própria história de Edson Pereira, diretor do longa. Ele revista o legado do pai, um homem preto que fez dos olhares de afeto sua escola da vida. Horário: 18h30. Duração: 73 minutos. Campus de Goiabeiras da Ufes - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória
Exposições
Intensão
Exposição de Samira Pavesi que mostra as pesquisas recentes da artista em seu próprio ateliê. Gratuito. Visitação: de 21 de junho a 5 de julho. Horário: marcado com a artista através do Instagram: @samirapavesi. Rua Joaquim Lírio, 820, sala 46, The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória
Com amor
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Até 22 de julho. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória
Diversão
Pula Pula Park
Brinquedo inflável gigante no Shopping Vila Velha. Funcionamento: de quarta-feira a sexta-feira das 16h30 às 21h30 e aos Sábados, Domingos e feriados de 15h30 às 21h30. Valor: R$ 7,27 (ingresso meia entrada criança até 36 meses), 45,45 (ingresso meia entrada autista e meia entrada), R$ 72,73 (ingresso comum), R$ 86,36 (ingresso meia entrada combo família A), R$ 127,27 (ingresso meia entrada combo família B), R$ 163,64 (ingresso meia entrada combo família C). Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
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