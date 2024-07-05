Sérgio Reis é internado para fazer procedimento cardíaco e cancela shows

O cantor Sérgio Reis enfrenta problemas de saúde Crédito: Fábio H. Mendes/Folhapress

Sérgio Reis cancelou dois shows que faria na próxima semana, já que vai precisar ficar de repouso após um procedimento no coração. O cantor de 84 anos vai fazer um cateterismo, em São Paulo.

"No último dia 3, o cantor compareceu ao Hospital Sírio Libanês para exames de rotina. Foi constatado problema em um stent [pequenas gaiolas de arame usadas para manter abertas artérias bloqueadas], razão pela qual há necessidade de realizar um cateterismo para solucionar o problema. O cantor deverá ficar em repouso absoluto", informa nota divulgada nas redes sociais do artista.