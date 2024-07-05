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Saúde

Sérgio Reis é internado para fazer procedimento cardíaco e cancela shows

Após o cateterismo, cantor sertanejo de 84 anos vai precisar ficar de repouso absoluto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 13:26

O cantor Sérgio Reis
O cantor Sérgio Reis enfrenta problemas de saúde Crédito: Fábio H. Mendes/Folhapress
Sérgio Reis cancelou dois shows que faria na próxima semana, já que vai precisar ficar de repouso após um procedimento no coração. O cantor de 84 anos vai fazer um cateterismo, em São Paulo.
"No último dia 3, o cantor compareceu ao Hospital Sírio Libanês para exames de rotina. Foi constatado problema em um stent [pequenas gaiolas de arame usadas para manter abertas artérias bloqueadas], razão pela qual há necessidade de realizar um cateterismo para solucionar o problema. O cantor deverá ficar em repouso absoluto", informa nota divulgada nas redes sociais do artista.
O procedimento cardíaco visa diagnosticar doenças no órgão e desobstruir veias. As apresentações que aconteceriam nos dias 6 e 7, em São Paulo e Minas Gerais, respectivamente, foram suspensas. Possíveis novas datas serão informadas.

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