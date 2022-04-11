Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Domingão

Sérgio Menezes vence rodada masculina da "Dança dos Famosos"

Time se apresentou pela primeira vez neste domingo (10). Com coreografia de Mariana Torres e ao som de "Rolê", o ator recebeu a maior nota da noite
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 07:58

Sérgio Menezes e Mariana Torres são os vencedores da primeira rodada masculina da Dança dos Famosos - Crédito: Reprodução
Sérgio Menezes foi o vencedor da equipe masculina da Dança dos Famosos 2022 (Globo). Com coreografia de Mariana Torres e ao som de "Rolê", o ator recebeu a maior nota da noite.
Na estreia do time masculino, as celebridades dançaram ao som de forró da pisadinha.
Desta vez, o júri artístico foi formado pelos atores Chay Suede e Leticia Colin, e o júri técnico, continuou com a presença de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.
Se apresentaram na seguinte ordem:
- Sérgio Menezes e Mariana Torres, dançando "Rolê (Cê ta achando que eu sou chiclete), de Icaro Moraes
- Tierry e Carla Bruno, com "Letícia", de Zé Vaqueiro
- Xande de Pilares e Lore Improta, com "Não, Não Vou (Passa Lá em Casa)", de Mari Fernandez
- Douglas Souza e Bia Marques, na performance de "Revoada No Colchão", de Marcynho Sensação
- Vitão e Gabe Cardoso, dançando "Vou Falar que Não Quero", de Vitor Fernandes
- Gil do Vigor e Mayara Rosa, com "Meu Pedaço de Pecado", de João Gomes
A pontuação das duplas foi a seguinte: 56,3 para Sérgio Menezes e Mariana Torres; 56,1 para Gil do Vigor e Mayara Rosa; 55,7 para Douglas Souza e Bia Marques; 55,5 para Xande de Pilares e Lore Improta; 55 para Tierry e Carla Bruno; e 54,4 para Vitão e Gabe Cardoso.

Veja Também

Saiba tudo o que rolou nos camarotes no último dia do Carnaval de Vitória 2022

"Surpresa com a grandiosidade", diz Gizelly Bicalho sobre o Carnaval de Vitória

Capixaba entra para a 'Dança dos Famosos' e forma dupla com Tierry

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dança Famosos globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados