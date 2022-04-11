Sérgio Menezes vence rodada masculina da "Dança dos Famosos"

Sérgio Menezes foi o vencedor da equipe masculina da Dança dos Famosos 2022 (Globo). Com coreografia de Mariana Torres e ao som de "Rolê", o ator recebeu a maior nota da noite.
Na estreia do time masculino, as celebridades dançaram ao som de forró da pisadinha.
Desta vez, o júri artístico foi formado pelos atores Chay Suede e Leticia Colin, e o júri técnico, continuou com a presença de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e José Carlos Arandiba, o Zebrinha.
Se apresentaram na seguinte ordem:
- Sérgio Menezes e Mariana Torres, dançando "Rolê (Cê ta achando que eu sou chiclete), de Icaro Moraes
- Tierry e Carla Bruno, com "Letícia", de Zé Vaqueiro
- Xande de Pilares e Lore Improta, com "Não, Não Vou (Passa Lá em Casa)", de Mari Fernandez
- Douglas Souza e Bia Marques, na performance de "Revoada No Colchão", de Marcynho Sensação
- Vitão e Gabe Cardoso, dançando "Vou Falar que Não Quero", de Vitor Fernandes
- Gil do Vigor e Mayara Rosa, com "Meu Pedaço de Pecado", de João Gomes
A pontuação das duplas foi a seguinte: 56,3 para Sérgio Menezes e Mariana Torres; 56,1 para Gil do Vigor e Mayara Rosa; 55,7 para Douglas Souza e Bia Marques; 55,5 para Xande de Pilares e Lore Improta; 55 para Tierry e Carla Bruno; e 54,4 para Vitão e Gabe Cardoso.