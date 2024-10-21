Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Selton Mello nega sequência de 'Lisbela e o Prisioneiro' e critica anúncio 'desrespeitoso'
Cinema

Selton Mello nega sequência de 'Lisbela e o Prisioneiro' e critica anúncio 'desrespeitoso'

Ator afirma ter sido pego de surpresa com 'ruído desnecessário e desagradável'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 09:27

Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar
Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O ator Selton Mello se pronunciou neste domingo (20) sobre uma suposta sequência do filme "Lisbela e o Prisioneiro". Ele disse ter sido surpreendido com a notícia, que chamou de um ruído "desnecessário e desagradável", e afirmou que o projeto não existe.
Mello relatou que, em meio à divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", foi "pego de surpresa com o anúncio incorreto da continuação de um filme que amo e que o público guarda no coração". "Anunciaram de uma forma atabalhoada e, por que não dizer, desrespeitosa: com as pessoas que fizeram o trabalho e com o público, que ama profundamente nosso filme", disse em posicionamento publicado nas redes sociais.
"Não se anuncia algo dessa grandeza sem consultar elenco e equipe", complementou. Ele listou nomes dos diretores, produtores e atores e afirmou que nenhum deles foi consultado sobre a sequência. "Estamos perplexos com tamanha deselegância."
"Se a ideia era nos procurar depois, começaram muito mal, criando um ruído desagradável e desnecessário. Esse projeto não existe e, se um dia resolvermos fazer uma parte 2 será com o grupo original, feito da nossa maneira, com as pessoas profissionais escolhidos por nós", continuou a nota.
Mello disse que resolveu se pronunciar após ter sido procurado por muita gente e que o pronunciamento encerra o assunto "de vez".
O foco do ator, de acordo com ele mesmo, está nos filmes "Ainda Estou Aqui", "Enterre Seus Mortos" e "O Auto da Compadecida 2".

Veja Também

Conheça as salas de cinema que fizeram história em Vitória

3° Prêmio da Música Capixaba homenageia Alexandre Lima

Tamy, a cantora capixaba de renome internacional e que já teve música tema de novela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados