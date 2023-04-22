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"Cair em Tentação"

Sedutora, Graciele Lacerda mostra bumbum durante ducha, veja vídeo

Capixaba, noiva de Zezé Di Camargo, está passando o feriado em uma fazenda. Internautas elogiaram a forma física da beldade, como também seus cabelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 10:47

Graciele Lacerda exibe o bumbum em fio-dental durante ducha
Graciele Lacerda exibe o bumbum em fio-dental durante ducha Crédito: Instagram@gracielelacerdaoficial
A capixaba Graciele Lacerda está esbanjando saúde. Em suas redes socais, a beldade compartilhou um vídeo em que aparece usando um biquíni fio-dental enquanto toma um banho de ducha em uma fazenda. Na legenda, escreveu: "Entrando de cabeça no meu feriado prolongado". 
A noiva de Zezé de Camargo ganhou uma série de elogios de seus seguidores. "Não tem pra ninguém", escreveu um. "Maravilhosa", escreveu outra fã, enquanto vários outros elogiavam a extensão dos cabelos de Graciele.
Segundo o portal UOL, recentemente, Graciele chegou a ser questionada por seguidores sobre o motivo de ainda não ter se casado com Zezé. Os dois estão noivos desde 2021.
"Gente, vocês perguntam tanto de casamento... Olha, não é uma coisa mais assim que penso, já me sinto tão casada com Zezé, que a gente não vê a necessidade de casar. E vou confessar uma coisa para vocês: eu estou com tanta preguiça!", contou.

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