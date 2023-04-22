Sedutora, Graciele Lacerda mostra bumbum durante ducha, veja vídeo

Graciele Lacerda exibe o bumbum em fio-dental durante ducha Crédito: Instagram@gracielelacerdaoficial

A capixaba Graciele Lacerda está esbanjando saúde. Em suas redes socais, a beldade compartilhou um vídeo em que aparece usando um biquíni fio-dental enquanto toma um banho de ducha em uma fazenda. Na legenda, escreveu: "Entrando de cabeça no meu feriado prolongado".

A noiva de Zezé de Camargo ganhou uma série de elogios de seus seguidores. "Não tem pra ninguém", escreveu um. "Maravilhosa", escreveu outra fã, enquanto vários outros elogiavam a extensão dos cabelos de Graciele.

Segundo o portal UOL, recentemente, Graciele chegou a ser questionada por seguidores sobre o motivo de ainda não ter se casado com Zezé. Os dois estão noivos desde 2021.