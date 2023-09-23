Sandra Annenberg revela que teve taquicardia e foi ao psiquiatra após sair do ‘Jornal Hoje’

Sandra Annenberg ao se despedir do 'Jornal Hoje' em 2019 Crédito: Reprodução/TV Globo

A jornalista Sandra Annenberg, que comandava o Jornal Hoje na TV Globo até 2019, contou que teve que ir ao psiquiatra após sair do programa. A declaração foi dada no podcast Sem Nome Pode, da atriz Klara Castanho.

"Quando eu saí do Jornal Hoje, logo começou a pandemia", lembrou. "Durante esse período de dois anos, eu tive uma coisa que demorou para descobrir o que era. Fui parar no psiquiatra porque tinha taquicardia por volta das 12h30, 13h, que era o horário que eu sentava para gravar a escalada".

Segundo a jornalista, seu organismo estava habituado à rotina frenética do telejornal. Assim, mesmo deixando o programa, ela continuou tendo piques de taquicardia.

Após avaliação médica, Sandra descobriu que sofria de uma nova condição. "Fui diagnosticada com Síndrome de Abstinência de Adrenalina", contou. Acostumada com o ritmo tenso do jornal, ela demorou a se adequar à nova rotina mais tranquila – mas, agora, ela finalmente não produz mais tanta adrenalina.