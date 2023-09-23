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Doença

Sandra Annenberg revela que teve taquicardia e foi ao psiquiatra após sair do ‘Jornal Hoje’

Ex-apresentadora do boletim vespertino contou que foi diagnosticada com ‘Síndrome de Abstinência de Adrenalina’; segundo ela, seu corpo tinha piques de taquicardia mesmo após deixar o programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 10:45

Sandra Annenberg ao se despedir do 'Jornal Hoje' em 2019
Sandra Annenberg ao se despedir do 'Jornal Hoje' em 2019 Crédito: Reprodução/TV Globo
A jornalista Sandra Annenberg, que comandava o Jornal Hoje na TV Globo até 2019, contou que teve que ir ao psiquiatra após sair do programa. A declaração foi dada no podcast Sem Nome Pode, da atriz Klara Castanho.
"Quando eu saí do Jornal Hoje, logo começou a pandemia", lembrou. "Durante esse período de dois anos, eu tive uma coisa que demorou para descobrir o que era. Fui parar no psiquiatra porque tinha taquicardia por volta das 12h30, 13h, que era o horário que eu sentava para gravar a escalada".
Segundo a jornalista, seu organismo estava habituado à rotina frenética do telejornal. Assim, mesmo deixando o programa, ela continuou tendo piques de taquicardia.
Após avaliação médica, Sandra descobriu que sofria de uma nova condição. "Fui diagnosticada com Síndrome de Abstinência de Adrenalina", contou. Acostumada com o ritmo tenso do jornal, ela demorou a se adequar à nova rotina mais tranquila – mas, agora, ela finalmente não produz mais tanta adrenalina.
Sandra também lembrou a experiência de gravar os tradicionais Plantões da Globo. "Se quem está do outro lado da câmera tem taquicardia quando ouve a musiquinha, eu garanto que quem está [na frente] da câmera tem mais. Apesar de a gente já saber a notícia que o outro não sabe que vai receber, dar esse tipo de notícia é muito estressante. Ver a vinheta no ar e saber que você vai entrar no minuto seguinte para dar geralmente uma péssima notícia, é realmente muito difícil".

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