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Em recuperação

Kayky Brito sai da UTI e já conversa com familiares, diz boletim médico

Ator recebeu alta da unidade intensiva e está consciente, afirma hospital. Conforme divulgado por portal, polícia do Rio espera apenas um laudo sobre a velocidade do carro que atropelou o ator para concluir inquérito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 11:34

Kayky Brito recebeu alta da UTI e já interage com a família, segundo boletim médico
Kayky Brito recebeu alta da UTI e já interage com a família, segundo boletim médico Crédito: [email protected]
A torcida para a recuperação de Kayky Brito está rendendo frutos. O ator recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde está internado, no Rio de Janeiro, está consciente e progredindo, conforme relatado no boletim médico divulgado nesta sexta (22).
"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", informou a nota.
Segundo o portal F5, as investigações sobre o atropelamento seguem. O Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do ocorrido, prestou depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ainda não divulgou o inquérito final.
Conforme divulgado pelo portal, a polícia espera apenas um laudo sobre a velocidade do carro que atropelou Kayky para concluir o inquérito. Especula-se que a situação seja mostrada como um acidente, sem maiores culpados sobre o assunto.

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