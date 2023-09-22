Kayky Brito sai da UTI e já conversa com familiares, diz boletim médico

Kayky Brito recebeu alta da UTI e já interage com a família, segundo boletim médico Crédito: [email protected]

A torcida para a recuperação de Kayky Brito está rendendo frutos. O ator recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde está internado, no Rio de Janeiro, está consciente e progredindo, conforme relatado no boletim médico divulgado nesta sexta (22).

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", informou a nota.

Segundo o portal F5, as investigações sobre o atropelamento seguem. O Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do ocorrido, prestou depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ainda não divulgou o inquérito final.